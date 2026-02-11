Todos los días, nuestros dispositivos electrónicos están expuestos a accidentes que ponen en riesgo su funcionalidad, por ejemplo, cuando un celular entra en contacto con el agua.

Por fortuna, hoy en día la mayoría de teléfonos están equipados con componentes resistentes, incluso a prueba de líquidos. Además de que existe la posibilidad de ponerles una funda que evita la acumulación de humedad y los protege internamente.

¿Quieres saber qué modelos ofrecen estas características? Hoy en Techbit te compartimos 3.

Para saber si un celular es resistente al agua, debes verificar su nivel IP. Foto: Pixabay

Leer también Gadgets para crear un ambiente romántico en San Valentín

¿Cómo saber si un celular es resistente al agua?

De acuerdo con él fabricante Samsung, todos los celulares cuentan con una clasificación llamada IP (Ingress Protection), que mide el nivel de resistencia que tienen ante el polvo y el agua.

Este índice se compone de dos números: el primero corresponde a la protección que ofrecen contra los sólidos (como el polvo) y se mide del 0 al 6; mientras que el segundo indica el nivel de resistencia que tiene contra líquidos y se clasifica del 0 al 8. Entre más alto sea su valor, mayor su resistencia.

Por ejemplo, si tu dispositivo tiene un IP56, significa que cuenta con protección ante el polvo y chorros potentes de agua.

Ahora bien, para consultar el dato, debes revisar el manual de usuario o directamente en el portal del fabricante, localizando tu modelo.

¿Qué celulares son resistentes al agua?

La buena noticia es que los celulares modernos poseen un buen nivel IP, entre ellos:

Samsung Galaxy S25 Ultra

Lanzado recientemente, este dispositivo cuenta con un IP68, ello quiere decir que resiste el contacto prolongado con el agua y el polvo.

Además, cuenta con memoria RAM de 12GB o 512GB para almacenar un volumen alto de archivos y apps, y su batería es de 4,000 mAh, con una duración de hasta 2 días de carga.

Su precio es de $29,999.

Honor Magic 7 Lite

Este celular fue lanzado en 2025, pero sigue siendo un excelente equipo. Cuenta con un IP65, por lo que resiste al polvo y a chorros de agua.

Además, se encuentra certificado para soportar caídas abruptas; puede comprarse con 8GB de RAM y 512 GB de almacenamiento; y su batería es de 6600 mAh, completando el ciclo completo en menos de 1 hora.

Su precio va de los $5,000 a $10,000.

iPhone 17 Pro

El iPhone 17 Pro, a menos de un año de su lanzamiento, es considerado uno de los celulares más resistentes. Tiene un índice máximo IP68, lo que significa que es a prueba del polvo y el agua.

Además, integra un procesador Chip A19 (3 nm) para mejorar su rendimiento; ofrece un almacenamiento mínimo de 256 GB; y ha sudo fabricado en Ceramic Shield 2, que lo protege de otro tipo de accidentes.

Su precio va desde los $28,499.

Jamás conectes a la corriente eléctrica un celular mojado Foto: Unsplash

¿Qué hacer si tu celular se moja?

Si tu teléfono entra en contacto con el agua, te compartimos una lusita de recomendaciones emitidas por la empresa francesa de telecomunicaciones Orange:

Apaga el teléfono para evitar posibles fallas internas.

Retira los accesorios y la tarjeta SIM. En caso de que tengas un celular antiguo puedes quitar la batería.

Intenta secarlo con un trapo o pañuelo de papel, pero no con una secadora para evitar choques de temperatura.

No lo conectes a la corriente eléctrica, pues si lo haces podrías causar un cortocircuito.

Déjalo secar al aire libre y llévalo con un técnico para revisar sus componentes internos.

La tecnología avanza cada día, y gracias a ello los celulares tienen una protección más sólida ante el agua y otras partículas.

Leer también Cómo usar el nuevo asistente de IA de TikTok

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters