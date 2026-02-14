El 14 de febrero es una fecha popular en la que se enaltece el amor y la amistad. Al ser una festividad importante, los grupos de amigos y enamorados planean actividades entretenidas para disfrutar al máximo de la temporada.

Si aún no sabes cómo pasarla este 14 de febrero en compañía de tu pareja o amigos, en Tech Bit te compartimos algunos títulos de videojuegos con los que podrás amenizar este San Valentín y hacerlo más especial.

Los videojuegos ayudan a desarrollar la motricidad de las personas. Foto: Unsplash

¿Qué beneficios tienen los videojuegos?

Antes de mencionarte los juegos de video que deberías probar este 14 de febrero, es importante que sepas que, contrario a lo que la sociedad ha creído, los videojuegos no son dañinos y tienen ciertos beneficios cognitivos y sociales.

De acuerdo con el programa educativo E-tic, impulsado por la Fundación Diario de Navarra, el uso moderado de los videojuegos promueve la socialización de los individuos y les ayuda a fortalecer su motricidad. Sus principales beneficios son:

Desarrollo cognitivo: Los juegos de video impulsan a las personas a agilizar su mente para crear estrategias y tomar decisiones de manera instantánea, lo que mejora sus capacidades cognitivas como la atención, el razonamiento espacial y la coordinación del tacto, la vista y audición.

la atención, el razonamiento espacial y la coordinación del tacto, la vista y audición. Tolerancia a la frustración. Los videojuegos obligan a los individuos a perseguir un objetivo, el cual deben alcanzar con perseverancia y a pesar de sus fracasos. Asimismo, les enseña a no rendirse y no tomar actitudes negativas ante las derrotas.

obligan a los individuos a perseguir un objetivo, el cual deben alcanzar con perseverancia y a pesar de sus fracasos. Asimismo, les enseña a no rendirse y no tomar actitudes negativas ante las derrotas. Creatividad: La gran parte de juegos fomentan el pensamiento crítico y la planificación de soluciones ante ciertos conflictos. Además, propicia que los jugadores mejoren su imaginación.

Interacción social: Algunos juegos de videos populares consolidan una comunidad virtual, que son el canal ideal para la conectividad, la interacción y la colaboración entre jugadores. }

Estos 5 videojuegos te divertirán este 14 de febrero. Foto: Unsplash

¿Qué videojuegos puedes regalarle a tu pareja este San Valentín?

Como puedes ver, los videojuegos no son dañinos si se les da el uso adecuado, por lo que para este San Valentín podrían ser los regalos ideales para tus seres queridos.

A continuación, te enlistamos algunos títulos que seguramente te divertirán durante esta época de amor y amistad.

It takes two

Este juego publicado por la empresa desarrolladora Electronic Arts, permite a los jugadores crear una comunidad para divertirse en grupo con el Pase de amigo, el cual mejora la experiencia de juego para que convivas con tu pareja.

El videojuego sigue la vida de Cody y May, una pareja separada que, por un hechizo mágico, se convirtieron en muñecos dentro de un mundo fantástico, en donde deben superar juntos diversos desafíos para salvar su relación.

Su versión para Nintendo Switch tiene un precio de $827.53 en Amazon, y su versión digital puede encontrarse en $894 en la versión digital. Puedes comprarlo en varias plataformas como Xbox One y Xbox Series X|S.

Overcooked 2

Lanzado en 2018, este juego de temática gastronómica es ideal para divertirse en pareja al controlar la cocina de un restaurante, preparar recetas y atender a los comensales dentro de un tiempo determinado.

En Amazon, su versión para Nintendo Switch tiene un costo de $1,140.28; mientras que en Xbox, su variante Overcooked 2! Gourmet Edition tiene un precio de $469.00.

Rabbids Party of Legends

Desarrollado por la empresa UBISOFT CHENGDU, este videojuego es el indicado para obsequiar a tu pareja, ya que contiene distintas pruebas sencillas que pueden jugarse en la modalidad de torneo.

Además, las divertidas caracterizaciones que distinguen a sus personajes te harán el día. Puedes conseguir este juego en Aliexpress por $629.90 o en Xbox al precio de $799.00.

Ultimate Chicken Horse

Traducido a 18 idiomas, este juego cuenta con una aprobación de 80/100 en la plataforma Metacritic. Con este juego podrás pasar ratos de diversión al lado de tus personas favoritas al colocar trampas mortales para impedir que tus contrincantes lleguen a la meta.

Sus personajes son variados, puedes escoger entre un caballo, un camaleón, un elefante, un mapache, una oveja y otros más que puedes desbloquear conforme avances de nivel. Su precio es de $169.00 en Xbox.

Gang Beasts

Lanzado en 2019, este juego de video trata de peleas absurdas entre personajes gelatinosos que hacen para sobrevivir en las calles de la ciudad de Picadillo.

Gang Beasts fue creado por Boneloaf, un pequeño estudio independiente y puedes adquirirlo en la versión de Nintendo Switch por el valor de $511.78 y en Xbox al precio de $299.00

A veces los productos tecnológicos pueden ser el regalo perfecto para ocasiones especiales, y este listado de videojuegos lo comprueba.

Los videojuegos suelen ser de los regalos más comunes en fechas importantes. Foto: Unsplash

¡Anímate a pasar este 14 de febrero a lo grande con alguno de estos que te hemos presentado!

