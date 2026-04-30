2x1 en Ticketmaster; conoce las promociones irresistibles de este jueves

Más Información
Ticketmaster anunció una nueva edición de su promoción semanal de 2x1 este jueves 30 de abril, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan acudir a sus espectáculos favoritos pagando menos.
Esta oferta permite adquirir dos boletos al precio de uno en todos los eventos participantes, entre los que se encuentran obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, eventos especiales y deportivos, entre otros.
Si buscas asistir a alguna de tus funciones favoritas o experimentar algo nuevo, pagando menos y sin la necesidad de sacrificar comodidad, esta dinámica es ideal para ti. Por ello, aquí te dejamos algunos de los eventos que entran en la promoción únicamente durante este jueves 30 de abril.
¿Qué espectáculos y eventos tienen 2x1 este jueves 30 de abril?
Eventos familiares
- Ringolingus - Teatro Hidalgo
- Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña
- Girasoles en la luna - Foro A Poco No
- Hansel y Gretel- Teatro Tepeyac
- La Sirenita - Teatro Tepeyac
- Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac
- Magos Joe y Moy - Foro Red Access
- Cenicienta - Teatro Tepeyac
- Los hombres lobo viven en mi closet - Teatro Benito Juárez
Conciertos
- Cris MJ - Auditorio Telmex y Auditorio Banamex
- Paty Cantú - La Maraka
- Javier Corcobado - Teatro Metropólitan
- Eliades Ochoa - Teatro Metropólitan
- Jumbo - Escenario GNP Seguros
- Cosmic Kid - Foro Corona Monterrey
- Alex Ubago - Teatro Diana
- Paco de María - El Cantoral
- Reyli Barba - Auditorio Nacional
- Kenia Os - Estadio Borregos
- Metronomy - Estadio GNP Seguros
- Te vi en un Planetario - Lunario del Auditorio Nacional
- Matisse - Auditorio Nacional
- Nicho Hinojosa - Foro Stelaris Fiesta Americana y La Maraka
- Sebastián Yatra - Auditorio Telmex
- Kalimba - La Maraka
- Alejandro Filio - Lunario del Auditorio Nacional
- Espinoza Paz - Auditorio Nacional
- Aleks Syntek - Teatro Diana
- Elefante - Auditorio Nacional
- I Hate Models - Pepsi Center
- La Sonora Santanera - La Maraka
- Intocable - Monumental Plaza de Toros
- Jorge Muñíz - Lunario del Auditorio Nacional
- Los Cepillines - Teatro Rafael Solana
- Entro otros...
Obras de teatro
- El aplastante peso de la ausencia - Teatro Benito Juáre
- Los monólogos de la Vagina - Nuevo Teatro Libanés
- MentiDrags - Teatro Aldama
- Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac
- Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
- 12 Princesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro Virginia Fábregas
- El juego que todos jugamos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Esquizofrenia - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- Platanito Show - Foro Red Access
- El sótano - Teatro Fernando Soler
- La Nota - Teatro Nuevo Libanés
- Mentiras El Musical - Teatro Aldama
- Los Marihuanólogos - Teatro Xola Julio Prieto
- Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo
- El Fantasma de la Ópera - Teatro de los Insurgentes
- ¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto
- Hasta que la mafia nos separe - Teatro Xola Julio Prieto
- Asesinato para dos - Teatro Milán
- La insignificancia de llamarse Juana - Teatro Benito Juárez
- Payaso - Teatro Xola Julio Prieto
- Entro otros...
Eventos deportivos
- Speedfest - Autódromo Hermanos Rodríguez
- México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez
- Box puro golpe - Arena Coliseo
Eventos especiales
- Circo Atayde Est. 1888 "Les clowns" - Centro Cultural Teatro II
- Frozen - Auditorio Nacional
- Sala del Terror: "La experiencia nunca fue tan real" - Foro Polanco Moliere
- Paladares - Parque Fundidora
- Clue - Teatro Centenario Coyoacán
- Andreas Zanetti, si tienes madre ven - Foro Red Access
- Homenaje a Zoè unplugged - Foro Red Access
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y asegurar tus boletos en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
