Las amantes del maquillaje siempre estamos en busca de técnicas que simplifiquen nuestra rutina sin sacrificar resultados.

Y como ya se acerca la soleada primavera y el verano, hay una tendencia de belleza que ha estado subiendo en popularidad: el blonzing, una fusión entre bronceador y rubor que ofrece un acabado bronceado y saludable con un solo producto.

Hailey Bieber. Foto: @haileybieber

El término ‘blonzing’ proviene de la combinación de las palabras ‘bronzer’ (bronceador) y ‘blush’ (rubor). Esta técnica consiste en aplicar un solo producto que funcione como bronceador y rubor simultáneamente, proporcionando un efecto cálido y natural en la piel.

Es ideal para quienes buscan un look radiante sin la necesidad de múltiples productos. Así que si tu odias maquillarte con muchos pasos, pero quieres lucir un rostro saludable, como besado por el sol, debes probar esta tendencia.

Cómo un blush puede broncear y ruborizar al mismo tiempo

La clave del blonzing radica en elegir rubores con tonos cálidos y pigmentos adecuados. Al aplicar estos tonos en las áreas estratégicas del rostro, como los pómulos, la parte superior de las sienes, la línea de la mandíbula y el puente de la nariz, se consigue un efecto de contorno suave combinado con un toque de color saludable.

Esta técnica elimina la necesidad de usar bronceador y rubor por separado, agilizando el proceso de maquillaje.

¿Para quién funciona el blonzing?

El blonzing es versátil y se adapta a diversos tonos de piel. Al elegir tonos cálidos y tostados, este método añade profundidad y luminosidad al rostro, imitando el efecto de un bronceado natural. Además, es perfecto para quienes desean simplificar su rutina de maquillaje sin comprometer el resultado final.

A continuación, te comparto mis cinco productos favoritos, los cuales he probado y recomiendo para lograr el efecto blonzing:

Afterglow Liquid Blush, de Nars

Este rubor líquido combina tonos dorados y rosados, proporcionando un brillo sutil y un color saludable. Su fórmula de larga duración asegura que el efecto blonzing se mantenga todo el día. El tono ideal para este efecto es el Orgasm Rush.

Foto: Nars

Blush Filter, de Huda Beauty

Este blush líquido ofrece una textura ligera y pigmentada que se funde perfectamente con la piel, brindando un acabado radiante y natural. Su tono Latte es ideal para crear el efecto bronceado deseado.

Glow Play Blush, de M.A.C

Este rubor en crema con acabado en polvo ofrece un acabado luminoso y natural. Su textura única permite construir la intensidad del color, adaptándose a diferentes preferencias de maquillaje. Mi tono favorito y que creo le queda bien a todos los tonos de piel es el Blush, Please.

Foto: M.A.C

Powder Blush Stick, de Kylie Cosmetics

El tono Play for Keeps es mi favorito, y también lo es su presentación en barra que se desliza muy bien en la piel. Es más suave que los anteriores, pero suficiente para quienes prefieren un look más natural.

Mini Box o' Powder Blush, de Benefit

Este rubor en polvo compacto en tono Tierra, ofrece un tono cálido que combina perfectamente las funciones de bronceador y rubor. Ideal para quienes prefieren los productos en polvo o simplemente para sellar el rubor en crema.

Foto: Benefit

