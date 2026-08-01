El pasado miércoles 1 de agosto falleció Jeanne Gibson, una de las últimas representantes vivas de las mujeres que fueron inspiración para la campaña "Rosie, la Remachadora", durante a la Segunda Guerra Mundial, a los 100 años de edad.

Su fallecimiento fue confirmado por la organización Pacific Historic Parks, con la que colaboró durante años para preservar la memoria de las más de 350 mil mujeres que formaron parte del esfuerzo bélico en Estados Unidos.

La mujer que da vida al personaje de este popular póster, creado por J. Howard Miller en 1943 a partir de una canción homónima, fue la modelo Naomi Parker Fraley, que sin quererlo llamó la atención con un pañuelo rojo de lunares.

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"Rosie, la remachadora" se convirtió en un símbolo de la fortaleza de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial. Imagen: Dominio público

Con el tiempo, este personaje utilizado como propaganda bélica se transformó en un emblema del movimiento feminista, que desafió los estereotipos al mostrar que las mujeres podían desempeñar trabajos considerados exclusivamente masculinos.

¿Quién era Jeanne Gibson?

Con apenas 18 años, Jeanne dejó su hogar en Minnesota para trasladarse a Seattle en 1944, donde trabajó como soldadora en los astilleros de Todd Pacific Shipyards, participando en la construcción de destructores para la Marina de EU.

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Posteriormente sirvió en el Cuerpo de Transporte del Ejército en Juneau, Alaska. Tras el conflicto, obtuvo un doctorado, ejerció como profesora durante tres décadas y consiguió su licencia como piloto privada, incorporándose al mundo laboral.

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Jeanne fue una apasionada defensora de la preservación del legado de las "Rosies". Foto: Instagram

Gibson formó parte de las más de seis millones de mujeres que ocuparon empleos industriales mientras los hombres combatían en la guerra. En aquel entonces esas trabajadoras fueron representadas por el personaje de "Rosie".

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La imagen de Rosie se convirtió en un referente del feminismo, al simbolizar la capacidad de las mujeres para acceder a espacios laborales, exigir igualdad de derechos y romper barreras en sectores como la industria y la ingeniería.

Reconocimientos y contribución

En 2024, Jeanne y las demás sobrevivientes "Rosie" recibieron de manera colectiva la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos, uno de los galardones civiles más importantes del país, por su contribución al esfuerzo de guerra y al cambio del papel de las mujeres en la sociedad.

Gibson se desempeñó como soldadora en los astilleros Todd-Pacific de Seattle. Foto: Instagram @pacifichistoricparks

Durante sus últimos años, Jeanne Gibson participó en actos conmemorativos, colaboró con el Rosie the Riveter WWII Home Front National Historical Park y promovió la preservación de la memoria histórica de las mujeres que sostuvieron la producción industrial durante la guerra.

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Su historia continúa inspirando a nuevas generaciones como ejemplo de valentía, perseverancia e igualdad, recordando que el impacto de aquellas trabajadoras fue determinante para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y el avance de los derechos de las mujeres.

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