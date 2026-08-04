[Publicidad]
Brasilia. La Policía de Brasil informó que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca un cuarto mandato.
Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.
Los sospechosos integraban "dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían informaciones sobre planificación de atentados en Brasilia" en el periodo electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.
Lee también Milei se vuelve a lanzar contra Lula da Silva; "es un ladrón, es un corrupto", dice
"Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia", precisó.
Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).
[Publicidad]
Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron "manuales para la fabricación de artefactos explosivos" y discutieron la "invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios".
La investigación busca "aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones" bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren "por ahora" como terrorismo, añadió el texto.
Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de "impedir la circulación masiva de contenidos delictivos".
[Publicidad]
Lee también: Lula da Silva oficializa candidatura para la reelección en Brasil; "estoy muy entero", dice a sus 80 años
Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.
Los investigados conspiraban contra "el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha" y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.
[Publicidad]
En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos "todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto", el palacio presidencial.
El izquierdista Lula da Silva enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.
[Publicidad]
El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.
mcc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Chivas va por la Leagues Cup sin excusas y al mismo nivel de prioridad que la Liga MX
Tendencias
Adulto mayor es derribado en carrera de Huamantla por organizador; video desata indignación en redes sociales
Economía
Apoyo del gobierno a Pemex suma 1.88 billones de pesos; IMCO advierte dependencia financiera
Estados
Maru Campos denuncia haber recibido amenazas de muerte del gobierno federal; asegura que no tiene miedo y seguirá defendiendo a Chihuahua
Deportes
Muere Natasha Ward, promesa del atletismo, a los 21 años: quién era y de qué murió
Showbiz
Hermano de Ariana Grande desata polémica con su publicación; fans le dicen: “Mejor ayúdala”
Bienestar
¿Comiste en Chipotle entre junio y julio? Investigan un brote de salmonela
Showbiz
Yahir desata polémica en La Casa de los Famosos tras revelar que conoció a Charlie Kirk