Brasilia. La Policía de Brasil informó que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca un cuarto mandato.

Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.

Los sospechosos integraban "dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían informaciones sobre planificación de atentados en Brasilia" en el periodo electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.

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"Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia", precisó.

Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).

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Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron "manuales para la fabricación de artefactos explosivos" y discutieron la "invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios".

La investigación busca "aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones" bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren "por ahora" como terrorismo, añadió el texto.

Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de "impedir la circulación masiva de contenidos delictivos".

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Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.

Los investigados conspiraban contra "el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha" y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.

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En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos "todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto", el palacio presidencial.

El izquierdista Lula da Silva enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

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El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.

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