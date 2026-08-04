Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención civil y fortalecer las capacidades de reacción de la población, las autoridades federales convocaron formalmente a la realización del Segundo Simulacro Nacional 2026.

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

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Fecha, hora y lista de estados donde se activará la alarma

Este ejercicio masivo, que conmemora los acontecimientos telúricos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, se lleva a cabo el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la hipótesis central para la Zona Centro plantea un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

Debido a que las 32 entidades federativas presentan diferentes niveles de riesgo sísmico, el organismo gubernamental distribuyó el ejercicio en cinco escenarios hipotéticos regionales.

Escenarios regionales y prueba de alertamiento en telefonía celular

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La planificación territorial de la CNPC contempla cinco hipótesis de emergencia para evaluar la coordinación institucional y la respuesta social en todo el país:

Zona Centro (Magnitud 7.7, profundidad 67 km) : Epicentro en Tehuacán, Puebla. Participan 14 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato.

: Epicentro en Tehuacán, Puebla. Participan 14 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato. Zona Noroeste (Magnitud 7.1, profundidad 30 km) : Epicentro a 26 km al sureste de Mexicali, Baja California. Participan 5 entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

: Epicentro a 26 km al sureste de Mexicali, Baja California. Participan 5 entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Zona Noreste (Magnitud 5.2, profundidad 10 km): Epicentro a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León. Participan 7 entidades: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Epicentro a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León. Participan 7 entidades: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Península de Yucatán (Magnitud 7.0, profundidad 15 km): Epicentro a 110 km al noreste de Cabo Catoche / Isla Contoy, Quintana Roo. Participan 3 entidades: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Epicentro a 110 km al noreste de Cabo Catoche / Isla Contoy, Quintana Roo. Participan 3 entidades: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Golfo de Tehuantepec (Magnitud 7.6, profundidad 22 km): Epicentro a 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas. Participan 3 entidades: Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Foto: Captura de pantalla en página de Gobierno de México.

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¿Cómo activar la Alerta Sísmica en tu teléfono celular para el Simulacro Nacional?

Para asegurar la recepción de la notificación durante los ejercicios de prevención o ante un evento real, se deben seguir estos pasos de verificación en el menú del dispositivo:

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En dispositivos Android

Abrir la aplicación de Ajustes o Configuración del teléfono. Acceder al apartado de Seguridad y emergencia (o Notificaciones en algunos modelos). Seleccionar la opción Alertas de emergencia inalámbricas o Alertas gubernamentales. Activar los interruptores correspondientes a Permitir alertas, Amenazas extremas, Amenazas graves y Alertas de prueba.

En dispositivos iOS (iPhone)

Ingresar a la sección de Ajustes o Configuración. Presionar el apartado de Notificaciones. Desplazarse hasta el fondo de la pantalla donde se ubica la sección Alertas gubernamentales. Verificar que las casillas de Alertas de emergencia, Alertas de seguridad y Alertas de prueba se encuentren encendidas en color verde.

En caso de que el dispositivo no emita la señal durante la prueba, la ciudadanía puede consultar los tutoriales de verificación publicados por las dependencias oficiales o reportar la incidencia comunicándose al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) mediante el número 079.

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