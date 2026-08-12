Las 407 medallas que llevaron a México a lo más alto del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 son mucho más que números. Detrás de cada una existe una historia de disciplina, sacrificio y años de preparación.

Así lo entiende Osmar Olvera, una de las grandes figuras del deporte mexicano, quien tras regresar al país con tres medallas de oro reconoció que los resultados obtenidos por la delegación nacional son reflejo del esfuerzo colectivo y del respaldo que han recibido los atletas en este ciclo.

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Durante el reconocimiento a la delegación mexicana ante Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el clavadista destacó el valor de los apoyos otorgados a los deportistas y aseguró que el éxito conseguido en la justa regional es resultado del trabajo que se realiza día a día lejos de los reflectores.

"Para mí es un orgullo representar a México en cada competencia y ser parte de una delegación que consiguió la mayor cantidad de medallas en la historia. Cada presea se trabajó; hubo sacrificio, disciplina, entrenamientos y mucha preparación. Nada ocurre por casualidad. Me gustaría agradecer al gobierno por todo el apoyo que nos brinda para poder competir en las mejores condiciones", señaló Olvera.

Osmar Olvera conquistó tres medallas lesionado en Juegos Centroamericanos / Foto: Hugo Salvador-El Universal

Osmar Olvera, una de las principales cartas de medalla para México rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, también hizo referencia al impacto que tuvo recientemente la participación de la Selección Mexicana de futbol en la Copa del Mundo. El clavadista destacó que, a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas de gran popularidad, los atletas mexicanos de deportes olímpicos han respondido con resultados constantes en las competencias internacionales, colocando el nombre del país entre los mejores del mundo.

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"Es un gran inicio de ciclo ver este récord. Todos los atletas merecemos un aplauso porque se hizo historia. Esto nos da mucha ilusión y motivación para llegar a Los Ángeles 2028 de la mejor manera. El próximo año comenzará la obtención de plazas olímpicas. Hace unos días lo dije: hay que cambiar el '¿y si sí?' por el '¡aquí sí!'. Hoy México demuestra que se puede poner al país en lo más alto", finalizó.

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