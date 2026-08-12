La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) arrancó la aplicación del examen de control a los primeros 501 aspirantes a la carrera en León, Guanajuato.

A través de X, la Máxima Casa de Estudios detalló que esta prueba de ingreso a la educación superior fue aplicada en forma presencial en el Hotel Real de Minas Poliforum a las 17:00 horas.

Las y los jóvenes fueron sentados en tablones con manteles azules y rojos, encima de los cuales se colocaron diferentes computadoras portátiles, en las cuales deben contestar las 120 preguntas de dicha prueba.

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A la par, personal con gafetes hace recorridos en los pasillos con el fin de inspeccionar que todo esté en orden a lo largo de las tres horas de duración.

De igual forma, el próximo jueves 13 de agosto se continuará con su aplicación en el lugar anteriormente mencionado. De acuerdo con cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en León, Guanajuato, se atendería a dos mil 277 aspirantes.

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Otras sedes donde se contestará este último examen durante los siguientes días son:

Oaxaca, Oaxaca: Hotel San Felipe, jueves 13 de agosto

Tijuana, Baja California: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Sede Tijuana, domingo 16 de agosto

Ciudad de México: Palacio de los Deportes, lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto

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