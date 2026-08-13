Culiacán. - En sectores distintos de la capital del estado, dos mujeres fueron víctimas de ataques a balazos por personas aún no identificadas, las cuales tuvieron que ser llevadas a que recibieran atención médica especializada, una de ellas de nombre Martha Elizabeth “N” de 50 años recibió un disparo en el rostro.

Las autoridades fueron alertadas de disparos en una casa de departamentos de la calle Arquitectos, de la colonia Tierra Blanca, al presentarse se encontró a una mujer con una herida en el rostro, por lo que paramédicos la llevaron a un hospital.

Según los datos que se conocen la víctima se encontraba en el interior del departamento número ocho hasta donde llegaron al parecer dos personas, una de ellas le disparó a corta distancia y luego huyeron del lugar.

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En un segundo hecho, la joven Selene Guadalupe “N”, de 22 años, fue víctima de un ataque a balazos por personas desconocidas cuando se encontraba cerca de una plaza comercial del fraccionamiento Infonavit Barrancos, en la parte sur-poniente de la capital del estado, por lo que fue llevada a un hospital.

Se conoce que al escuchar los primeros disparos la víctima alcanzó a correr en busca de refugio sin lograr su objetivo, por lo que vecinos que salieron a ver qué sucedía la vieron tirada con sangre en su ropa por lo que llamaron a los cuerpos de auxilio y a la policía municipal y estatal.

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Los elementos de la Cruz Roja, luego de estabilizarla, la trasladaron a uno de los hospitales de la capital del estado, en donde fue ingresada a cirugía ya que presentaba más de dos impactos de balas en su cuerpo.

Se desconoce si en el sitio de la calle Geovanny Zamudio, del fraccionamiento Infonavit Barrancos, donde se registró el ataque vive la joven Selene Guadalupe, por lo que peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado iniciaron los primeros trabajos de recolección de evidencias y testimonios.