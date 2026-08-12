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Ginebra.- El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), con unos 4 mil 400 casos y más de 2 mil muertes, avanza a tal ritmo que podría convertirse en el peor de la historia, alertó este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Ya es el segundo peor del que se tienen registros y avanza más rápido que cualquier brote previo. Al ritmo actual puede eclipsar la epidemia que afectó a África Occidental de 2014 a 2016", señaló Tedros en rueda de prensa, una semana después de visitar la RDC para analizar la actual respuesta a la crisis sanitaria.
El brote de la pasada década se saldó con unos 28 mil contagios y 11 mil muertos, afectando principalmente a Guinea, Liberia y Sierra Leona.
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mcc
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