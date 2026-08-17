La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Mapimí, Durango detuvieron a cuatro personas.

También aseguraron 12 armas, de estas ocho largas y cuatro cortas, 87 cargadores, cuatro mil 715, cartuchos de diversos calibres, siete kilos de marihuana, un vehículo y un equipo táctico diverso.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Gómez Palacio, para continuar con las investigaciones, acciones periciales y determinar su situación jurídica.

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En estas acciones también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y FGR.

Ejército detiene a cuatro personas y asegura 12 armas de fuego, municiones y droga en Durango. Foto: Especial

La Defensa resaltó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad duranguense.

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