Si estás buscando unos lentes que combinen diseño, tecnología y practicidad, esta oferta de Amazon México puede ser una oportunidad para dar el salto a una nueva forma de disfrutar tus dispositivos.

Los Ray-Ban Meta Wayfarer reúnen el clásico estilo de Ray-Ban con funciones inteligentes que permiten capturar fotografías y videos, escuchar música y mantenerte conectado sin sacar el smartphone del bolsillo.

Con un importante descuento en Amazon México, estos lentes inteligentes se convierten en una alternativa especialmente atractiva para quienes quieren experimentar con tecnología wearable sin renunciar a un diseño que puede utilizarse prácticamente a diario.

¿Por qué vale la pena comprar los lentes Ray-Ban Meta?

Uno de los grandes atractivos de los Ray-Ban Meta es que conservan la estética reconocible de los Wayfarer, por lo que a simple vista pueden parecer unos lentes convencionales. La diferencia está en la tecnología integrada en sus monturas.

Incorporan una cámara ultra gran angular de 12 MP, capaz de capturar fotografías y videos en formato vertical, ideal para compartir momentos desde una perspectiva en primera persona. También cuentan con un sistema de cinco micrófonos que permite grabar audio con mayor claridad.

Esto significa que puedes documentar un paseo, concierto, viaje o reunión con amigos sin tener que sacar constantemente el teléfono para tomar una fotografía o comenzar una grabación.

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Música y llamadas sin sacar el celular

Los Ray-Ban Meta también funcionan como unos audífonos abiertos. Sus altavoces integrados permiten escuchar música, podcasts y otros contenidos, mientras que el sistema de micrófonos facilita realizar llamadas y utilizar comandos de voz.

Una de sus ventajas es que puedes mantenerte atento a lo que ocurre a tu alrededor mientras escuchas contenido, algo que puede resultar práctico durante caminatas o actividades cotidianas.

Además, los lentes pueden conectarse con el smartphone mediante Bluetooth y Wi-Fi, de modo que las funciones inteligentes se complementan con el teléfono.

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Control mediante voz y Meta AI

Otra de las características que hacen atractivos a estos lentes es la integración con Meta AI. Mediante comandos de voz puedes interactuar con el asistente para realizar determinadas tareas, obtener información o controlar algunas funciones del dispositivo.

También puedes utilizar la aplicación Meta AI para gestionar el contenido capturado con los lentes y configurar diferentes aspectos de la experiencia.

Una batería pensada para el uso cotidiano

Los Ray-Ban Meta incorporan una batería recargable y vienen acompañados de un estuche de carga, por lo que puedes transportarlos y recargarlos cuando sea necesario.

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La autonomía exacta depende del uso que se les dé, especialmente si utilizas con frecuencia la cámara, el audio o las funciones de inteligencia artificial. Por ello, el estuche resulta especialmente práctico para extender el tiempo de utilización durante el día.