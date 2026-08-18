El Samsung Galaxy A37 5G en color lavanda se encuentra con un descuento del 32% en Amazon México, por lo que su precio baja a menos de 6 mil pesos.

Se trata de un teléfono que combina un diseño elegante con características propias de un equipo pensado para ofrecer una experiencia completa en el día a día.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy A37 lavanda?

Entre sus principales atractivos se encuentran una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz, cámara principal de 50 MP y conectividad 5G.

Por lo anterior, permiten disfrutar de colores vivos, buen nivel de detalle y desplazamientos más fluidos al navegar por redes sociales, páginas web o aplicaciones.

Además, Samsung señala que el dispositivo puede alcanzar hasta 1,900 nits de brillo, por lo que ofrece una buena visibilidad incluso en condiciones de mucha iluminación.

Esto hace que el teléfono sea una alternativa interesante tanto para quienes consumen contenido multimedia como para quienes buscan una pantalla cómoda para trabajar, estudiar o pasar varias horas utilizando aplicaciones.

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Cámara de 50 MP y batería de 5,000 mAh

En el apartado fotográfico, el Galaxy A37 5G cuenta con un sistema de cámaras traseras compuesto por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), acompañado por cámaras de 8 MP y 5 MP. Para selfies y videollamadas incorpora una cámara frontal de 12 MP. También puede grabar video en resolución 4K a 30 cuadros por segundo.

Otro de sus puntos atractivos es la batería de 5,000 mAh, con la que Samsung promete hasta 29 horas de reproducción de video. El equipo también cuenta con conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y NFC, por lo que está preparado para diferentes necesidades de conectividad.