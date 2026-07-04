Francia vuelve a escena este sábado en la Copa del Mundo con la etiqueta de una de las principales candidatas a levantar el trofeo de la FIFA. El conjunto dirigido en el campo por Kylian Mbappé buscará mantener su paso perfecto en el torneo y confirmar sobre el terreno de juego por qué figura entre los máximos favoritos para conquistar el campeonato.

La escuadra gala llega al compromiso tras superar con autoridad a Suecia por marcador de (3-0), una actuación que reafirmó su poder ofensivo y el gran momento que atraviesa en la competencia. Ahora, el reto será Paraguay, una selección que ha hecho de la solidez defensiva y el orden táctico sus principales armas para mantenerse con vida en el certamen.

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Los representantes de la Conmebol aterrizan en este duelo impulsados por la confianza que les dejó su histórica victoria sobre Alemania en la tanda de penaltis. Aquel resultado no solo significó una de las grandes sorpresas de la ronda anterior, sino que también fortaleció la convicción de un equipo que sueña con seguir desafiando los pronósticos.

Francia y Paraguay ya saben lo que es encontrarse en una Copa del Mundo. El antecedente más recordado se remonta a los octavos de final de Francia 1998. La resistencia paraguaya, liderada por el histórico guardameta José Luis Chilavert, llevó el partido hasta la prórroga, donde Laurent Blanc marcó el gol de oro que le dio el triunfo por 1-0 a los anfitriones.

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