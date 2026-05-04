En el mapa de México, hay nombres de lugares que no pasan desapercibidos. Conoce 5 pueblos con nombres chistosos.

5 pueblos de México con nombres chistosos

La Chingada, Veracruz

Si te mandaron a visitar este lugar, es momento de preparar tus maletas y adentrarte en los encantos de su comunidad, en Valle de Perote, Veracruz.

Con una población de apenas 7,000 habitantes, se cree que este pueblo fue llamado así por estar tan alejado de su cabecera municipal, aunque esa es simplemente una teoría.

Si algún día pasas por ahí, te darás cuenta que en la entrada hay un letrero con su nombre, y muchas personas solo van a tomarse fotos ahí.

Queda cerca de otros pueblos mexicanos como Xico y Coatepec.

La Chingada, Veracruz. Foto: Google Maps

Leer también Abren la primera House of Coca Cola en el mundo y está en CDMX

Agua Puerca, San Luis Potosí

Años atrás, este pueblo del municipio de Tamasopo, con cerca de 400 habitantes, tenía agua de mala calidad, de ahí su nombre.

Pese a que el servicio de electricidad llegó, apenas, en 2005, aún no cuenta con un sistema de agua corriente. Así que cada vez que su pozo se llena, los habitantes deben caminar mínimo una hora para obtener ese recurso.

Ubicado a 40 kilómetros de la Ciudad Valles, dentro de la región de la Huasteca Potosina, Agua Puerca no tiene infraestructura turística, pero está cerca de atractivos como:

Las cascadas de Tamasopo: 3 cascadas con caídas de aproximadamente 20 metros, rodeadas de vegetación.

El Puente de Dios: una cueva formada por un río subterráneo, que tiene una apertura en la parte de arriba por la que entra el sol.

Parque Arcotete: es temático y puedes practicar senderismo o nadar en el río.

Cascadas de Tamasopo cerca de Agua Puerca, San Luis Potosí. Foto: Instagram @cascadas_de_tamasopo

Buckingham, Nayarit

Ya no es necesario salir del país, si quieres conocer 'Buckingham', pues México tiene uno propio.

Si bien no hablamos de un castillo, este pueblo está a la altura de la realeza, gracias a su clima y naturaleza que cautivó a un inmigrante inglés, quien se adueñó de las tierras cercanas a la localidad de San José de Mojarras.

Popularmente llamado “Bucky”, no es un sitio con guardias, pero sí con espacios naturales para conocer durante tu visita a Santa María del Oro, Nayarit:

Santa María del Oro es un destino totalmente diferente. Llama la atención por su laguna volcánica de varias tonalidades de azul. Alrededor de esta encontrarás hoteles boutiques y glamping para unos días de descanso rodeado de naturaleza.

Hay touroperadores que ofrecen actividades de aventura y naturales: caminatas o hiking, y avistamiento de aves, paseos en lancha, windsurf, kayak, wakeboarding, snorkel y buceo en altitud.

Buckingham, Nayarit. Foto: Google Maps

Válgame Dios, Sinaloa

Válgame Dios se encuentra a más de 10 horas de Culiacán. Las personas que se han aventurado a llegar ahí, entenderán esa expresión porque no es tarea sencilla.

Es que se encuentra en la zona de la sierra de Badiraguato, a más de 1,100 metros de altura. Otro dato curioso es que, por su misma ubicación aislada, este pueblo mexicano tiene una comunidad de entre 6 y 38 habitantes.

Estarás totalmente desconectado del mundo, pues incluso los servicios básicos son limitados.

Válgame Dios, Sinaloa. Foto: Google Maps

El Doctor, Querétaro

Durante la llegada de los españoles para trabajar en las minas de la región, entre ellos había un doctor. Se dice que este personaje llevaba consigo la imagen de San Antonio, quien tras cumplirle algunos milagros se convirtió en el patrono del pueblo. Y esa es la razón

la historia fue tan sonada y creíble que ese recuerdo que se quedó entre los habitantes, dando origen al nombre del lugar.

El Doctor es parte de la Sierra Gorda de Querétaro. Es un destino de naturaleza y clima frío.

Se organizan rutas de montaña y está muy cerca del Mirador Cuatro Palos, las cascadas Chuveje y de varias pozas.

El Doctor, Querétaro. Foto: Google Maps

¿Ya sabes a cuál ir en tu próxima escapada?

Leer también ¿Cómo se verían los aviones con doble nivel de asientos?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters