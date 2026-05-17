Visitar Nueva York y adentrarse en sus tiendas es mucho más que un acto de hacer shopping: muchos comercios son como pequeños museos instalados, además, en edificios históricos.

Ya sea que te envuelva la atmósfera rebelde del punk en el East Village, que recorras las estanterías infinitas de una librería histórica o que sumes a tu colección una varita mágica que no encontrarás en otro lugar, estos locales son toda una experiencia para los turistas.

Harry Potter Shop

En el corazón del Flatiron District, se ubica la tienda oficial de Harry Potter más grande del mundo. Inaugurada en junio de 2021, sus tres pisos se destinan a la colección más extensa de productos de Harry Potter.

Me transporté al mundo mágico de la saga al entrar y pasar bajo la enorme figura de Fawkes, el fénix, que observa todo desde el techo. Visitantes de cualquier edad y nacionalidad se convierten en aspirantes a magos y brujas: buscan ranas de chocolate, lechuzas de peluche y grageas de Bertie Bott en un área inspirada en los fantásticos entornos de Honeydukes. Bajo el árbol de ciruelas dirigibles se pueden encontrar todas las criaturas de los libros y películas.

Fotos: Jorge Arredondo y Harry Potter Wizarding World

La sección de varitas tiene más de 50 modelos inspirados en personajes, lugares y accesorios del universo de Hogwarts, incluida la varita de la Snitch Dorada, disponible exclusivamente aquí. En el área de personalización ofrecen grabar tu nombre casi en cualquier objeto, estampar un diario o bordar una túnica.

¿Sabías qué? La tienda insignia de Harry Potter en Nueva York cuenta con 15 salas temáticas, una librería en el sótano y un Butterbeer Bar. Con la compra de tu tarjeta de descuentos The New York Pass, te ofrecen de cortesía una jarra de cerveza de mantequilla en ese establecimiento, aunque no hayas comprado algún producto.

Hay infinidad de oportunidades fotográficas para divertirse: meterse en las botas de Hagrid, por ejemplo, o posar en una cabina telefónica de Londres para transportarse al Ministerio de Magia.

Dónde: 935 Broadway, junto al edificio Flatiron.

Web: harrypottershop.co.uk

Trash and Vaudeville

Llegué a esta tienda con la consigna de encontrar unos pantalones de la marca Tripp NYC, que no son fáciles de conseguir. Fue difícil decidir: te sorprenderá su enorme variedad. Eso sí, no hay muchas ofertas. Si quieres encontrar el verdadero y auténtico outfit de rockstar, este es el lugar. Aquí elegían su ropa artistas como The Ramones, Blondie y Joan Jett (y hay fotos de ellos).

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Fundada por Ray Goodman en 1975 en St. Marks Place, este fue el cuartel general de la moda punk. Se pueden encontrar pantalones de cuero, botas de plataforma, joyería gótica, camisetas de bandas y ropa de marcas alternativas.

Fotos: Jorge Arredondo

La afición de Goodman por la música rock lo animó a abrir esta tienda de moda alternativa, totalmente influenciada por el glam de la época. Trash and Vaudeville ha atraído a músicos y bandas que buscan vestirse con un estilo que abrace su individualidad y creatividad.

Dónde: 96 East 7th Street, East Village.

Web: trashandvaudeville.com

Barnes & Noble

A pesar de que esta librería es parte de una cadena en Estados Unidos, la sucursal de Union Square es un monumento a la cultura neoyorquina. Establecida en un edificio de 1880-1881, donde se ubicaba la Century Publishing Company, sorprende a los visitantes con una impresionante arquitectura estilo Anne Queen.

Es apabullante: se divide en cuatro pisos en donde se distribuyen títulos de todos los géneros, revistas, una sección infantil, discos de vinilos, estantes de cuadernos y libretas, juegos de mesa y, mi lugar favorito, una cafetería donde disfruto de una bebida, un postre y puedo leer un libro sin prisa.

Fotos: Barnes & Noble

En esta librería, donde el tiempo pasa lento y el sabor del café es más profundo, se organizan presentaciones de libros, festivales y lecturas de famosos escritores.

En su página oficial puedes consultar el calendario de eventos y firmas de libros. Quizá tengas la oportunidad de conocer a tu escritor favorito.

Dónde: en el número 33 de East 17th Street, frente a Union Square Park.

Web: stores.barnesandnoble.com

Pelé Soccer

En el lugar más vibrante de Nueva York: Times Square, abrió una tienda que rinde homenaje al rey del futbol. Además de jerseys oficiales de clubes y selecciones de casi cualquier parte del mundo, balones y tenis de las principales marcas, el establecimiento es un museo dedicado a la gran leyenda brasileña, Edson Arantes do Nascimento.

Fotos: Jorge Arredondo; Pelé Soccer

A la entrada de “La tienda más grande de futbol” hay un espacio para tomarse una foto histórica junto a la estatua de Pelé y en el interior una minicancha para jugar futbolito. En una sala se cuenta la historia del futbolista que fue el más joven en debutar en un mundial, a los 17 años.

Nueva York es sede de la Copa FIFA 2026 y no dudes que vas a encontrar los jerseys actuales de las selecciones participantes. Tiene una sección que facilita a los consumidores personalizar sus camisetas y algunas otras prendas.

Dónde: 1560 Broadway, Times Square

Web: pelesoccer.com

Yeti

Los viajeros amantes de las actividades al aire libre caerán inevitablemente en este lugar, pero también aquellos que buscan el termo o la hielera de moda.

YETI es un local que invita a los clientes a pensar en su lugar favorito para pasar la noche bajo una tienda de campaña con los productos adecuados.

En el edificio se percibe una estética que combina el diseño industrial con elementos rústicos, rindiendo homenaje tanto a la arquitectura histórica como a la durabilidad que caracteriza a la marca. Este espacio actúa como un refugio para quienes conectan con el espíritu de la aventura.

Foto: Yeti Holdings, Inc.

En esta tienda puedes adquirir modelos exclusivos de las famosas hieleras Tundra hasta sus vasos térmicos Rambler, con la opción de grabar diseños exclusivos de Nueva York o logotipos propios al instante. Con frecuencia se exhiben instalaciones de arte y piezas únicas, por ejemplo, hieleras intervenidas por artistas plásticos o réplicas de equipos utilizados en expediciones reales, lo que refuerza la narrativa de resistencia y calidad la famosa marca.

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La tienda incluye una zona dedicada a la hospitalidad: los visitantes pueden relajarse y tomar algo. También funciona como foro de eventos; hay proyecciones de documentales de la serie YETI Presents y charlas con embajadores de la marca.

Dónde: 200 5th Avenue, Flatiron District.

Web: yeti.com/es

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