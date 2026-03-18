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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declaró que "lejos de pedir perdón, estamos profundamente orgullosos del legado de en México y viceversa. De ir al nuevo mundo, de llevar la Nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, las universidades, los hospitales y también importantes infraestructuras".

Ha atribuido el debate surgido en torno a las palabras del rey sobre a "populistas, nacionalistas y comunistas" que "odian todo lo español" y se dedican a "retorcer el pasado con las gafas populistas del presente".

Según Díaz Ayuso, los gobiernos "populistas" de España y México "venían buscando" esta polémica porque comparten el deseo de "buscar en el pasado alguna excusilla para no tomar las riendas ni del presente ni del futuro". "Es imperdonable el daño que pretenden hacernos, y también pido dejar en paz al rey, que es el rey de todos", ha añadido Díaz Ayuso.

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Díaz Ayuso ha defendido el "nuevo orden" que pusieron "los de la cruz" cuando llegaron a América, y ha dicho que "abusos" eran los que "se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales".

Díaz Ayuso ha reaccionado así, en una entrevista en ‘OKDiario’, a las palabras del rey Felipe VI en las que afirmó que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos", aunque, dijo, deben conocerse en su justo contexto.

"Había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir" y de "entender que la vida es sagrada", ha replicado Díaz Ayuso.

Ha alegado que las palabras del rey se produjeron "en un entorno pseudoprivado" y que la conversación sobre este tema ha de ser "mucho más amplia", y ha coincidido con él en que "no se puede mirar el pasado con las gafas del presente".

No obstante, ha insistido en mostrarse "muy orgullosa" de la obra hispánica en América, donde llevó "universidades, buenas costumbres, una forma de ver la vida, una cultura, una religión y una comunidad que hoy nos une a 600 millones de personas".

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"España ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra", ha zanjado.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que se encuentra "mucho más cerca y mucho más cómodo" con las palabras de Felipe VI que con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso cargando contra la regularización de inmigrantes, que ella considera como "el nuevo pucherazo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La presidenta madrileña "una vez más vuelve a decir una serie de burradas para no hablar de lo importante", según López, quien ha señalado que el dato que debería preocuparle es que hoy las listas de espera en Madrid han batido un récord, por encima del millón de personas, "mientras ella beneficia a un grupo privado sanitario o a dos" en alusión a Quirón y Ribera Salud.

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