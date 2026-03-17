Sevilla. —La obra inédita Las tardes de la Moncloa o las brujas de don Francisco, una pieza de tono satírico y crítico de los hermanos Manuel y Antonio Machado que retrata la vida política y social de España de finales del siglo XVIII, ha sido recuperada por la Fundación Unicaja, que anunció este lunes su publicación.

Según informó esa institución española, su Servicio de Publicaciones ha recuperado el primer acto de los tres previstos de la obra, cuyo texto quedó inacabado en el taller de los hermanos cuando en 1936 estalló la Guerra Civil.

Los investigadores partieron de una copia en limpio realizada por José Machado, el hermano pintor que se ocupaba de preparar los textos de Manuel y de Antonio para mandarlos a la imprenta.

Asimismo, se analizaron otros manuscritos de los dramaturgos que aparecían dispersos en el segundo legado que adquirió la Fundación Unicaja en 2018 y que han permitido la recuperación del texto del primer acto completo.

La obra es una sátira humorística con partes cantadas del esquema del género chico que retrata la vida política y social de la España de finales del siglo XVIII y de la corte de Carlos III y los prolegómenos de la de Carlos IV. “A través del humor, la ironía y elementos cercanos al esperpento, los autores presentan a don Francisco (Goya) y a personajes caricaturescos que simbolizan el poder, la hipocresía y las intrigas políticas”, precisó la Fundación Unicaja.