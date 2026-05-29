En el combate del delito de fraude, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) destacó las acciones en cuatro casos de fraude masivo que representan montos millonarios y cientos de carpetas de investigación que son analizadas de manera colectiva.

Durante el informe mensual de resultados de la FGJ, se señaló que MetaXchange, a través de un esquema de empresa especializada en inversión internacional, usaban oficinas corporativas y asesores financieros para lograr la captación de inversiones bajo la promesa de altos rendimientos.

El monto por lo defraudado en MetaXchange fue de 181 millones de pesos, hay 173 carpetas de investigación que se revisan de manera conjunta, se han cumplimentado siete órdenes de aprehensión, mismo número de vinculaciones a proceso y hay tres detenidos en prisión preventiva, entre ellos los principales operadores.

El segundo caso es el de Strategic Capital Agency, empresa que desde 2009 se presentaba como captadora de inversión y asesoría financiera, ofreciendo rendimientos extraordinarios a sus víctimas.

De igual forma, inicialmente realizaban pagos por los rendimientos hasta que dejaban de pagar, bajo el argumento de auditorías y aseguramiento de cuentas.

Por este caso se estima un monto de lo defraudado de 700 millones de pesos, hay 370 carpetas de investigación, se han librado 27 órdenes de aprehensión y uno de los presuntos responsables está en proceso de extradición.

En el tercer caso, Fishers, donde personas buscaban a sus víctimas entre trabajadores de secretarías de gobierno ofreciendo vacantes en altos puestos en dependencias gubernamentales, tras lo cual les solicitaban dinero vía transferencias para cubrir supuestas cuotas sindicales y pagos de gastos de seguros médicos. Sin embargo, la contratación nunca se realizaba.

El monto de lo defraudado por este caso es de más de 91 mil pesos, hay tres carpetas de investigación abiertas y cinco presuntos responsables, cuatro que son hermanas y que están en prisión preventiva.

En el caso de la Promotora Tarímbaro se ofrecían remates inmobiliarios a través de dos oficinas en la alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez. Lo defraudado asciende a más de 39 millones de pesos, hay 129 carpetas de investigación y se han cumplimentado cinco órdenes de aprehensión; el principal operador está vinculado a proceso.

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