Nezahualcóyotl, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, supervisaron e hicieron el encendido simbólico del Túnel Churubusco-Xochiaca, obra hidráulica destinada a reducir el riesgo de inundaciones en el oriente mexiquense.

La infraestructura beneficia a más de un millón de habitantes de los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Los Reyes La Paz, así como de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El proyecto forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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El túnel conduce el agua pluvial hacia la laguna Churubusco-Xochiaca, evita la saturación del sistema de drenaje y reduciendo las afectaciones por lluvias extraordinarias. Foto: Especial.

El túnel conduce el agua pluvial hacia la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca, evita la saturación del sistema de drenaje y reduce las afectaciones por lluvias extraordinarias.

Además, refuerza el funcionamiento de los colectores principales de la zona.

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“Quiero expresar mi agradecimiento a nombre del gobierno municipal, gobierno estatal, a nuestra querida Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque sin duda alguna sigue mostrando esa capacidad de querer seguir apoyando a nuestros mexiquenses”, dijo la mandataria mexiquense.

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La gobernadora agregó: “Esta obra no solamente va a apoyar a la cuestión de las inundaciones en Los Reyes, aquí en Neza, sino también nos dio la oportunidad de generar empleos, de reactivar la economía, de que la gente tenga la posibilidad de vivir de una manera más digna y justa. Y eso es gracias al equipo que siempre realizan nuestros integrantes del gobierno federal”.

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La inversión conjunta superó los 450 millones de pesos, con aportaciones del gobierno de México, del gobierno del Estado de México y del municipio de Nezahualcóyotl.

Efraín Morales López detalló que el proyecto incorpora un colector de 2.44 metros de diámetro, un túnel de cinco metros de diámetro y un cárcamo equipado con ocho bombas capaces de desalojar 16 mil litros de agua por segundo.

Las acciones otorgaron mayor margen de maniobra en la temporada de lluvias y mejoraron la protección de las regiones con mayor vulnerabilidad a inundaciones del país. Foto: Especial.

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Estas especificaciones fortalecen la capacidad de respuesta durante lluvias intensas, dio a conocer.

Las autoridades también ejecutaron trabajos de desazolve y ampliación de la capacidad de almacenamiento en las lagunas de regulación Churubusco-Xochiaca y El Salado. Estas acciones otorgan mayor margen de maniobra en la temporada de lluvias y mejoran la protección en una de las regiones con mayor vulnerabilidad a inundaciones del país.

Asistieron Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); Roberto Samuel Capuano Tripp, responsable del Proyecto de Agua del Valle de México de Conagua; Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, además de autoridades federales, estatales y municipales

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