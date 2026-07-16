Atizapán de Zaragoza, Méx.- El Cabildo de Atizapán de Zaragoza designó a Justino Bautista Osorio, Capitán de Corbeta de la Secretaría de Marina, como director de Seguridad Pública y Seguridad Vial del municipio.

El nombramiento se aprobó por mayoría durante la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo. Al concluir la votación, el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, tomó protesta al nuevo titular de la corporación.

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¿Quién es el nuevo director de Seguridad en Atizapán de Zaragoza?

Bautista Osorio se desempeñó como encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial antes de asumir el cargo de manera formal.

De acuerdo con el acuerdo aprobado por el Cabildo, el nuevo director encabezará la corporación responsable de la seguridad pública y la seguridad vial en el municipio, además de coordinar las acciones con autoridades estatales y federales.

Durante la misma sesión, el Cabildo tomó protesta a Juan Jesús Ortega Gutiérrez como octavo regidor, en calidad de suplente de Celso Domínguez Cura, quien solicitó licencia al cargo.

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El nombramiento del nuevo director de Seguridad Pública entró en vigor este 16 de julio.

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