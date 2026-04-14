Hay una verdad incómoda en la cocina de muchos hogares mexicanos: esa cafetera de cápsulas que compraste porque "es práctica y el café queda rico" tiene un techo. Y ese techo es bastante más bajo de lo que la publicidad sugiere.

No es que el café de cápsula sea malo. Es que nunca va a ser lo que podría ser.

Lo que le pasa al café de cápsula antes de que llegue a tu taza

El café empieza a perder sabor en el momento en que se muele. No en días, en minutos. Los aceites naturales del grano, que son los responsables de ese aroma y ese cuerpo que reconoces como "buen café", se oxidan rápidamente en contacto con el aire.

Una cápsula resuelve ese problema de forma parcial: sella el café molido en un ambiente controlado para frenar la oxidación. Pero el café ya llegó molido a esa cápsula. Ya pasó por el proceso de molienda en una fábrica, viajó en un camión, estuvo en una bodega y luego en el anaquel del súper. El sellado conserva lo que queda — no lo que había al principio.

El grano entero, en cambio, guarda todos esos aceites intactos hasta el momento en que lo mueles. Lo que entra a tu taza es el café en su punto más fresco posible.

Por qué la presión de extracción define el sabor de tu espresso

Hay otro factor que las cápsulas resuelven a medias: la presión de extracción. Un espresso bien hecho necesita que el agua pase por el café molido a una presión específica, durante un tiempo específico. Demasiada presión o poco tiempo y el café queda subextraído, aguado, ácido. Demasiado tiempo y queda sobreextraído, amargo, áspero.

Las cafeteras de cápsulas están calibradas para un promedio que funciona con el café que viene dentro. El problema es que ese promedio es exactamente eso: un promedio. No el mejor resultado posible para ese grano, sino el resultado aceptable para ese formato.

Una cafetera de grano entero como la Philips S5500 LatteGo, por ejemplo, muele el grano al momento y ajusta la extracción para lo que acaba de moler — no para un estándar de fábrica decidido meses antes.

El costo por taza del café de cápsula que casi nadie calcula

Las cápsulas tienen fama de ser convenientes. Y lo son. Pero tienen un costo por taza que pocas personas calculan con honestidad.

Una cápsula de marca conocida en México ronda los $8 a $15 pesos. Un café de grano de buena calidad, molido en casa, puede costar entre $2 y $5 pesos por taza dependiendo del origen y la cantidad. La diferencia se acumula rápido y eso sin contar que el resultado en taza es incomparable.

La inversión inicial en una cafetera de grano es mayor, sí. Pero es exactamente eso: una inversión, no un gasto recurrente que crece con cada cápsula.

¿Vale la pena dejar el café de cápsula por una cafetera de grano entero?

Si tomas uno o dos cafés al día sin pensar mucho en el sabor, probablemente no necesitas cambiar nada. Las cápsulas cumplen su función.

Pero si alguna vez tomaste un espresso en un lugar que te dejó pensando "¿por qué el mío no sabe así?", ya sabes la respuesta. No era el lugar. Era el grano, la molienda y el momento.

Eso es lo que cambia cuando dejas las cápsulas atrás.