TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - El comunicador Marcos Ramos, director y editor del periódico digital Real Cintalapa, "se recupera, está fuera de peligro y se repone", informaron fuentes de la Secretaría de Salud de Chiapas.

Ramos fue atacado a balazos en la cabecera del municipio de Cintalapa, la noche del pasado 30 de junio, después de transmitir en su red social los festejos de la victoria de la Selección de México contra Ecuador.

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A 17 días de la agresión armada cometida en las proximidades del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), donde fue ingresado de emergencia, Ramos está en proceso "de recuperación".

El comunicador recibió "cuatro balazos, ninguno de ellos tocó algún órgano, y ahora ya está fuera de peligro ", afirmó la fuente consultada.

Horas después del ataque, debido a la gravedad de sus heridas, el director de Real Cintalapa fue trasladado e internado en el hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, donde actualmente convalece, bajo custodia policíaca.

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