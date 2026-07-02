La asociación civil Artículo 19 condenó la agresión armada contra el periodista Marcos García Ramos, ocurrida en Chiapas el pasado 30 de junio, y pidió al Mecanismo de Protección para Periodistas darle medidas de protección.

Así lo hizo dicha organización no gubernamental que defiende y promueve los derechos de acceso a la información y a la libertad de expresión por medio de un comunicado.

Atacan a balazos de Marcos García Ramos

García Ramos, quien es director y editor del medio digital de comunicación Real Cintalapa, fue atacado a balazos en el municipio de Cintalapa, Chiapas, el 30 de junio a las 23:00 horas, aproximadamente.

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Después de acudir a la plaza principal de dicha localidad y hacer una transmisión en vivo, fue perseguido por hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes accionaron sus armas de fuego e hirieron de bala a este reportero.

De acuerdo con la documentación llevada a cabo por parte de Artículo 19, debido a sus heridas, Marcos García Ramos fue ingresado al Hospital General "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza", localizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante la madrugada del 1 de julio.

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"Marcos, al igual que otros periodistas de la región, habían decidido dejar de publicar información sobre hechos de violencia, como una manera de autocensura con el objetivo de protegerse", explicó esta asociación civil.

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Artículo 19 exige medidas de protección

Después del ataque armado en contra de García Ramos, Artículo 19 exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar protección al periodista y a su familia, además de las dadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas. Además:

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Establecer una mesa de diálogo con periodistas chiapanecos para analizar los distintos peligros a los cuales se enfrentan

Atracción de su caso por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión ( FEADLE )

) Puesta en marcha de un plan preventivo que atienda el riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y reporteros, por parte del gobierno de Chiapas

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