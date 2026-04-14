La bancada del Partido del Trabajo en el Senado presentó una iniciativa de reforma, de cara al próximo Mundial de Futbol, para legalizar la reventa de boletos, ello con el fin de terminar con el mercado de negro, evitar fraudes y poner como limite el aumento de los precios en un cien por ciento.

Geovanna Banuelos, senadora y autora de la iniciativa, plantea reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, estableciendo medidas para la protección de los derechos de los consumidores, así como la definición de la reventa digital de boletos y de las plataformas intermediarias.

Se establece en la ley el Registro obligatorio de plataformas que faciliten la reventa de boletos; las obligaciones de los vendedores; las obligaciones que tendrán las plataformas intermediarias tales como la verificación obligatoria de autenticidad del boleto antes de publicarlo; reembolsos, protección contra fraudes.

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Asimismo, el límite de sobreprecio de reventa que no podrá exceder el 100% del valor original, es decir, el doble del precio de la venta primaria.

“Es importante esta reforma en el marco de un evento tan importante como es el Mundial, en el que México será sede de 13 partidos y más de 800 mil espectadores a disputarse entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, nos parece fundamental que podamos empezar a establecer reglas, particularmente en esta, de protección a las y a los consumidores en materia de reventa”.

Bañuelos, senadora por Zacatecas, rechazó que esta reforma fomente la reventa, ya busca regular, que exista certeza en ese mercado, que el Estado participe, que existan reglas, porque la prohibición sólo fomenta un mercado negro, con fraudes y excesos.

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