En junio, la venta de vehículos nuevos fue de 126 mil 778 unidades, un 7.6% superior al número de unidades comercializadas en junio de 2025, según cifras del INEGI.

En el periodo enero-junio, se han comercializado 754 mil 394 autos nuevos, lo que representa un avance de 5.3% respecto a lo comercializado durante el mismo periodo de 2025.

En junio, Nissan, la marca con el mayor volumen de venta en el mercado, disminuyó 9% sus ventas; General Motors creció un 1.1%; y Volkswagen aumentó un 7.4%.

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Toyota incrementó 5% sus ventas; KIA, 1%; Stellantis, 20.5%; Mazda, 31%; Honda, 8%; y Hyundai, 15.3%.

El reporte destaca la venta de vehículos Leapmotor, la marca china que comercializa Stellantis, con 504 unidades vendidas en junio.

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Entre las marcas chinas, Changan incrementó 25.4% sus ventas; Geely, un 159%; Jetour-Soueast un 326%; y MG un 32.6%.

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Respecto al desempeño de las marcas de lujo, BMW registró una disminución en ventas de 5%; Infiniti un 91.5%; Land Rover disminuyó 21.6%; Lexus retrocedió 17.3%; Lincoln disminuyó 21.1%; Mercedes Benz un 5.4% menos; Audi un 6.6% menos; y Volvo un 53% menos.

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Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, destacó que en el periodo enero a junio, la venta de autos nuevos registró un nivel superior a las ventas en similar periodo de 2017, el récord anterior, colocándose un 1.3% por arriba de las 745 mil 004 unidades comercializadas entonces.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en junio fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 115 mil 158 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 9.2% con respecto al dato observado de 126 mil 778 unidades”, detalló Rosales.

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Incorporando información de marcas que no reportan sus cifras al INEGI como BYD, GAC, Chirey, Omoda y Tesla, el mes de junio se ubicaría en 136 mil 128 unidades, reflejando un avance anual de 5.2% en comparación con el mismo mes de 2025, confirmándose el nivel más elevado observado de ventas para un mes de junio.

En el acumulado, el mercado se ubicaría en 668 mil 928 unidades con un avance anual de 5.7% con respecto a 2025, validando también un récord en cifras del periodo enero-junio de 2026.

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