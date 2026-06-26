La oferta de financiamiento para vehículos híbridos y eléctricos en México busca ampliarse hacia segmentos de última generación y de alta gama, en un contexto de mayor adopción de tecnologías de electromovilidad en el país.

Grupo Financiero Banorte y la armadora china BYD anunciaron una colaboración para ampliar el acceso a esquemas de crédito dirigidos a la adquisición de unidades híbridas y eléctricas, incluyendo los modelos premium de la marca DENZA.

La alianza contempla soluciones de financiamiento y seguros para los clientes de la red de distribuidores de BYD en México.

Como parte del acuerdo, Banorte se convertirá en la principal financiera de DENZA en el país, con el objetivo de fortalecer la colocación de vehículos eléctricos de alta gama mediante esquemas de crédito especializados.

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La relación entre ambas compañías inició en marzo de 2025 y ahora se amplía para ofrecer opciones de financiamiento con tasas desde 7.88%, además de procesos de aprobación y atención dirigidos a distintos perfiles de clientes.

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De acuerdo con datos de Banorte, entre enero y mayo de 2026 la institución financió la adquisición de más de 15 mil vehículos híbridos y eléctricos en México, de los cuales 71% correspondieron a unidades de BYD y DENZA.

Jorge Vallejo, director general de BYD México, señaló que la empresa busca ampliar el acceso a tecnologías de movilidad eléctrica e híbrida mediante alianzas que permitan acercar este tipo de vehículos a un mayor número de consumidores.

Por su parte, Eduardo Reyes Smith-MacDonald, director general adjunto de desarrollo de productos de Banorte, indicó que la colaboración pretende impulsar la disponibilidad de vehículos de nueva generación a través de soluciones financieras competitivas.

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La estrategia se enmarca en el crecimiento del mercado de vehículos electrificados en México, donde las instituciones financieras y las armadoras han incrementado su participación para facilitar el acceso a unidades híbridas y eléctricas, tanto en segmentos de entrada como en categorías premium.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril de este año se vendieron en México un total de 60 mil 502 autos eléctricos e híbridos, un aumento de 39% en cifras anuales.

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