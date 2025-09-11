Más Información

A través de un video en sus redes sociales, la , hizo un recuento de las acciones que ha emprendido su administración en materia de justicia social previo a su Primer Informe de Gobierno.

“Esto no es asistencialismo, es bienestar con justicia social: antes se olvidaba al pueblo, hoy se gobierna con y para él”, menciona la edil.

Entre las acciones emprendidas por el gobierno de Peralta de la Peña se encuentran:

  • Más de 2 millones 600 mil raciones alimentarias para estudiantes
  • 3 mil 834 becas educativas para impulsar el futuro de niñas, niños y jóvenes
  • 119 mil pares de tenis escolares entregados con el programa “Pasos para la transformación”

Además, se han realizado más de 43 mil acciones en audiencias ciudadanas, donde se escucha a las familias y se atienden sus necesidades con soluciones reales.

En dichas audiencias, los y las cancunenses han recibido apoyos y servicios como:

  • Entrega de actas de nacimiento
  • Sillas de ruedas y auxiliares de movilidad
  • Atención medica básica e inclusión
  • Renovación de licencias con descuentos
  • Vinculación con vacantes de empleo
  • Asesorías legales y gestión ciudadana
  • Cursos, talleres y actividades comunitarias
  • Información de programas federales y estatales de bienestar

“En cada persona que escuchamos, en cada apoyo social que entregamos, hay un hecho que transforma Cancún y la vida de sus familias”, señaló.

