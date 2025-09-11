A través de un video en sus redes sociales, la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, Ana Patricia Peralta, hizo un recuento de las acciones que ha emprendido su administración en materia de justicia social previo a su Primer Informe de Gobierno.

“Esto no es asistencialismo, es bienestar con justicia social: antes se olvidaba al pueblo, hoy se gobierna con y para él”, menciona la edil.

Entre las acciones emprendidas por el gobierno de Peralta de la Peña se encuentran:

Más de 2 millones 600 mil raciones alimentarias para estudiantes

3 mil 834 becas educativas para impulsar el futuro de niñas, niños y jóvenes

119 mil pares de tenis escolares entregados con el programa “Pasos para la transformación”

Además, se han realizado más de 43 mil acciones en audiencias ciudadanas, donde se escucha a las familias y se atienden sus necesidades con soluciones reales.

En dichas audiencias, los y las cancunenses han recibido apoyos y servicios como:

Entrega de actas de nacimiento

Sillas de ruedas y auxiliares de movilidad

Atención medica básica e inclusión

Renovación de licencias con descuentos

Vinculación con vacantes de empleo

Asesorías legales y gestión ciudadana

Cursos, talleres y actividades comunitarias

Información de programas federales y estatales de bienestar

“En cada persona que escuchamos, en cada apoyo social que entregamos, hay un hecho que transforma Cancún y la vida de sus familias”, señaló.

