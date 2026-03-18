Las obras de renovación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento del Centro de Educación Artística (CEDART) Diego Rivera, la Academia de la Danza Mexicana y la Escuela Superior de Música Plantel Fernández Leal (ESM Leal) fueron recorridas por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Estas obras se realizan dentro de la primera etapa del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura para el que se ejercen 60 millones de pesos, se lee en el boletín que da cuenta del recorrido.

En el caso de la Superior de Música se están cambiando pisos de duela de madera y vinílicos, luminarias, reflectores, barandales, muros de tablaroca, paneles acústicos en los salones, pintura de muros y herrería, entre otras obras. Además serán trasladados 725 bienes de mobiliario y equipo (pupitres, sillas, atriles, pizarrones, bancos, bienes informáticos.

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En el caso del Cedart Diego Rivera se hacen trabajos de impermeabilización, cambio y restituciones de pisos de duela, cerámica y vinílicos, herrerías, plafones, puertas e instalaciones hidrosanitarias; de igual manera se están pintando muros y plafones. Entre el equipamiento que habrá se cuentan pupitres, bancos, pizarrones e instrumentos musicales, entre otros.

Por último, en la Academia de la Danza Mexicana se restituirá el piso cerámico, y se aplicará pintura vinílica en muros, plafones y herrerías. Ya hubo ciertos trabajos de mantenimiento. Se equipará con pupitres, sillas, bancos, micrófonos, amplificadores, reflectores de luz, bienes informáticos y demás.

El Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura es una estrategia nacional que abarca recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM).

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