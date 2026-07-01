La firma de lujo Yves Saint Laurent ha vuelto a acaparar la atención con un diseño fuera de lo común: sus nuevos zapatos transparentes para caballero.

Desde su presentación en pasarela, este calzado sigue siendo tema de conversación en redes sociales por su propuesta poco convencional. Mientras algunos los consideran de estilo elegante e innovador, otros cuestionan su comodidad, funcionalidad y hasta su precio.

¿A qué colección pertenecen los zapatos transparentes de YSL?

Estos zapatos transparentes de Yves Saint Laurent son parte de la colección Men's Summer 2027, diseñada por Anthony Vaccarello, y fue presentada el pasado 23 de junio en Paris Fashion Week.

La colección también incluye una variedad de prendas que reflejan la propuesta de lujo silencioso de la casa de moda francesa. Entre esas piezas encontramos pantalones de vestir con pliegues en la cintura, sacos sastre con cierre de botones, chamarras deportivas con ajuste holgado y siluetas con hombros estructurados.

Yves Saint Laurent apuesta en verano por unos zapatos transparentes para caballero. Foto: Instagram @ysl

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Pero, sin lugar a duda, lo que mas ha llamado la atención son los zapatos. Para lograr su apariencia transparente fueron elaborados con un material plástico en la parte superior, acompañado de agujetas que permiten ajustarlos al pie. Mientras que la suela y el tacón son completamente negros.

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Además de la transparencia, su punta extralarga resulta disruptiva. Según la marca, fue inspirada en la moda de finales de los años 90 y principios de los 2000.

¿Por qué Yves Saint Laurent apuesta por el lujo silencioso?

Yves Saint Laurent es considerada una marca de lujo por su historia, exclusividad, calidad artesanal y el impacto que ha tenido en la industria, desde su fundación en 1961 por Pierre Bergé.

Hasta la fecha, esta casa de moda es una de las más influyentes porque su prestigio se construyó a partir de diseños innovadores que transformaron la manera de vestir, como la incorporación del esmoquin femenino (Le Smoking) en 1966. Con dicha propuesta rompió los estereotipos de la época.

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Actualmente, la firma apuesta por el llamado lujo silencioso, que encaja con la evolución actual del mercado: menos logotipos visibles, más énfasis en calidad, diseño y estatus implícito.

Con colecciones, como a la que pertenecen estos zapatos, ha ido reduciendo la presencia de elementos “ruidosos” —como branding evidente, monogramas grandes o piezas demasiado reconocibles— para centrarse en prendas que comunican exclusividad de forma más discreta.

Los zapatos transparentes de están pensados para llevar con traje. Foto: Instagram @rubenkuri

Si estás interesado en adquirir estos zapatos o alguna de las prendas de la colección Men's Summer 2027, tendrás que esperar hasta el próximo año.

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De momento, no se sabe la fecha exacta de lanzamiento al público, aunque seguro los amantes de la moda desearán tenerlos.

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