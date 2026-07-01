La Selección Mexicana continúa dejando huella en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y millones de aficionados siguen cada uno de sus pasos. En ese escenario, TelevisaUnivision volvió a posicionarse como la opción favorita de la audiencia al imponer un nuevo récord durante el encuentro entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final, reafirmando además el alcance de su cobertura multiplataforma.

Según datos de la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia (ACAM), organismo conformado por agencias de publicidad, anunciantes, plataformas y medios de comunicación, la transmisión de TelevisaUnivision registró 28.4 millones de televidentes, una audiencia 17% mayor que la de cualquier otra señal que llevó el partido a los espectadores.

Por su parte, ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, congregó a más de 6.9 millones de usuarios para seguir las acciones del encuentro, confirmando la solidez de una propuesta que permite a la afición disfrutar del Mundial desde cualquier pantalla y dispositivo.

En conjunto, la cobertura del partido entre México y Ecuador marcó un nuevo récord de audiencia para un encuentro mundialista, al reunir a 59.6 millones de personas que siguieron la victoria del Tricolor mediante televisión abierta y streaming.

Con el pase de México a los octavos de final y el torneo entrando en su fase más emocionante, la expectativa continúa creciendo. Todo indica que los próximos compromisos volverán a convocar a millones de aficionados que han elegido a TelevisaUnivision para seguir de cerca el recorrido del Tri en busca de la gloria mundialista.