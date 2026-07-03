Toluca, Estado de México.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró ninguna irregularidad en los 40 mil 975 millones 736 mil 837 pesos, que el gobierno federal le entregó al gobierno del Edomex, para distribuirlos entre los municipios mexiquenses.

La revisión realizada arrojó 15 resultados, en 12 no se detectaron irregularidades y tres fueron solventadas, por la entidad antes de la conclusión de la auditoría 1178 denominada "Distribución de las Participaciones" a la Cuenta Pública 2025.

Se asegura que el Gobierno del Estado de México realizó una gestión adecuada de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa.

El informe detalla que se fiscalizó la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad a los municipios; las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, mismas que se efectuaron adecuadamente y con total transparencia.

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De igual manera, en las publicaciones relativas al calendario de entrega y los informes trimestrales con los importes de las participaciones federales pagadas no se encontraron anomalías.

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El tipo de auditoría que se practicó al Estado de México fue de Cumplimiento, el cual se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Ley. Los resultados se pueden consultar en: https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2025_1178_a.pdf.

El Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con el manejo transparente, eficiente y responsable de los recursos públicos, así como con el fortalecimiento de la rendición de cuentas en beneficio de las y los mexiquenses.