A seis días de que Morena concluyó el registro de las Coordinaciones Estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje a las y los políticos que aspiran a una de las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

“Lo más importante es la defensa del proyecto, por encima incluso de las personas, es el proyecto. Y afortunadamente, desde hace muchos años, desde su formación, Morena tiene mecanismos para resolver sus candidaturas, pero todas y todos debemos defender a México siempre”, dijo esta mañana.

Durante la conferencia de este viernes 3 de julio desde Morelia en Michoacán, precisó que defiende a un proyecto de nación y en lo que concierne a Morena no “nos metemos”, sin embargo, añadió que la soberanía de México debe ser defendida pues los integrantes de la llamada 4T cuentan con buena aprobación del pueblo.

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“La soberanía y un proyecto en el que creemos y cree el pueblo de México, porque tenemos una aprobación muy importante del pueblo y eso es lo que tiene que pesar y en Michoacán el proyecto para Michoacán dentro del proyecto de nación, pues ¿cuál es el proyecto que están planteando para Michoacán? Eso es lo importante”, respondió al ser cuestionada sobre los distintos movimientos políticos que hay en la entidad.

El 27 de junio pasado, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, informó que se tenían contabilizados 277 registros totales para presidir los comités estatales; 123 fueron presenciales y 154 se hicieron en línea.

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La convocatoria de Morena para elegir candidatos a las 17 gubernaturas que se disputarán en el proceso electoral 2026-2027, establece que el partido tiene hasta el 31 de diciembre de este año para elegir a sus coordinadores estatales, quienes eventualmente se convertirán en los precandidatos y luego candidatos del partido rumbo a la elección.

El domingo 6 de junio de 2027, se elegirán las gubernaturas de: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Querétaro, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí.

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