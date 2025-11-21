Más Información

La dramaturga Marta Eguilior vuelve con una obra arriesgada junto al Coro Gay de la Ciudad de México

Fallece Margit Frenk, impulsora del estudio de la tradición oral

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

Familia Kahlo desea que obras de Frida se queden en el Dolores Olmedo

Nace nuevo museo con algo de Frida y mucho de los Kahlo

Desde que en 2023 se dio a conocer el diagnóstico de , que posteriormente evolucionó a demencia frontotemporal (FTD), los fanáticos han permanecido atentos a su estado de salud. Tanto así que, recientemente, su hijarespondió preguntas de seguidores sobre cómo se encuentra el actor.

A través de sus historias de Instagram, la actriz abrió una dinámica de preguntas y una de las más frecuentes fue: “¿Cómo está tu papá?”. Rumer admitió que responderla "es difícil", pues “cualquiera que vive con FTD no está bien”.

Aun así, aseguró que Willis “está bien dentro de lo posible”, considerando las limitaciones de su condición.

Contó que se siente “muy feliz y agradecida” de poder seguir abrazándolo, aunque en ocasiones él no la reconozca, y está convencida de que “sí reconoce el amor”.

Rumer también confesó que Bruce ya no es el padre que conoció, pero aún percibe “pequeños destellos” de su personalidad, lo que le ayuda a sobrellevar el proceso.

Bruce Willis vive en una casa aparte

En agosto, la esposa del actor, Emma Heming, fue criticada tras revelar que había tomado la decisión de trasladarlo a otra casa para que recibiera cuidados más especializados en un entorno tranquilo.

a pareja comparte dos hijas, y Emma explicó que buscaba tanto el bienestar de Bruce como permitir que las niñas: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11 pudieran vivir su día a día sin afectar su tratamiento.

Aclaró que eso no significa que vivan separados emocionalmente: lo visitan con frecuencia, viven cerca y las niñas suelen quedarse a dormir cuando lo desean. Ante las críticas, Heming fue contundente: “No tienen derecho a opinar”, dijo en Instagram.

En medio de la discreción con la que la familia lleva el proceso, se han mantenido unidos para acompañar al actor. En ocasiones comparten publicaciones que muestran momentos especiales con él, lo que sus seguidores agradecen profundamente.

