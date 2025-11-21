Desde que en 2023 se dio a conocer el diagnóstico de afasia de Bruce Willis, que posteriormente evolucionó a demencia frontotemporal (FTD), los fanáticos han permanecido atentos a su estado de salud. Tanto así que, recientemente, su hija Rumer respondió preguntas de seguidores sobre cómo se encuentra el actor.

A través de sus historias de Instagram, la actriz abrió una dinámica de preguntas y una de las más frecuentes fue: “¿Cómo está tu papá?”. Rumer admitió que responderla "es difícil", pues “cualquiera que vive con FTD no está bien”.

Aun así, aseguró que Willis “está bien dentro de lo posible”, considerando las limitaciones de su condición.

Contó que se siente “muy feliz y agradecida” de poder seguir abrazándolo, aunque en ocasiones él no la reconozca, y está convencida de que “sí reconoce el amor”.

Lee también: El reggaetón mexa desafía tabúes: Cachirula, Loojan y el periodista Pablito Wilson conversan sobre el género

Rumer también confesó que Bruce ya no es el padre que conoció, pero aún percibe “pequeños destellos” de su personalidad, lo que le ayuda a sobrellevar el proceso.

Bruce Willis vive en una casa aparte

En agosto, la esposa del actor, Emma Heming, fue criticada tras revelar que había tomado la decisión de trasladarlo a otra casa para que recibiera cuidados más especializados en un entorno tranquilo.

a pareja comparte dos hijas, y Emma explicó que buscaba tanto el bienestar de Bruce como permitir que las niñas: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11 pudieran vivir su día a día sin afectar su tratamiento.

Aclaró que eso no significa que vivan separados emocionalmente: lo visitan con frecuencia, viven cerca y las niñas suelen quedarse a dormir cuando lo desean. Ante las críticas, Heming fue contundente: “No tienen derecho a opinar”, dijo en Instagram.

Lee también: De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

En medio de la discreción con la que la familia lleva el proceso, se han mantenido unidos para acompañar al actor. En ocasiones comparten publicaciones que muestran momentos especiales con él, lo que sus seguidores agradecen profundamente.