México no logró evitar la derrota (2-3) ante Inglaterra en el estadio Ciudad de México y se despidió de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Tricolor de Javier Aguirre recibió dos goles de Jude Bellingham en 99 segundos y tuvo que remar contracorriente.

Aunque, Julián Quiñones descontó rápido y devolvió la ilusión en el Coloso de Santa Úrsula.

Con la tarjeta roja que recibió Jarell Quansah en los primeros minutos del segundo tiempo, el equipo de Javier Aguirre tuvo la oportunidad de igualar el marcador.

Sin embargo, Harry Kane apagó las esperanzas al concretar su disparo desde el manchón de penalti, luego de una falta señala de Raúl Rangel sobre Anthony Gordon.

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Minutos más tarde, Raúl Jiménez, también desde los 11 pasos, hizo soñar a los 80 mil aficionados presentes en el inmueble de la capital del país.

Desafortunadamente, México no fue capaz de marcarle un solo gol a Inglaterra que jugó con uno jugador menos durante casi 50 minutos.

¿Cuáles son las razones por las que el México perdió con Inglaterra y se despidió del Mundial 2026?

LOS CAMBIOS DE JAVIER AGUIRRE

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Javier Aguirre realizó los cinco cambios que tenía permitidos, pero niguno le terminó funcionando.

Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo y Guillermo Martínez sustituyeron a César Montes, Luis Romo, Gilberto Mora, Jorge Sánchez y Julián Quiñones, respectivamente.

Sin embargo, sólo el Maguito y el Memote intentaron algo diferente. El volante intentó disparar de larga distancia, generar peligro con la calidad que lo caracteriza y el centrodelantero buscó ganar por aire, gracias a su altura.

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El Machín y el Bebote fueron los que peor se vieron en su ingreso. Físicamente ninguno se encontraba al 100% para competir y se equivocaron en jugadas sencillas.

La decisión más cuestionable del Vasco fue la de sacar del terreno de juego a la Pantera, un extremo rápido, explosivo, hábil en el uno contra uno y con mucho gol.

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LOS ERRORES PUNTUALES

México cometió tres errores puntuales que le costaron bastante caro: propiciaron la derrota y eliminación.

En las tres anotaciones de Inglaterra, el Tri se equivicó con equivocaciones infantiles.

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En el primer tanto, Roberto Alvarado permitió que Jude Bellingham se incorporara al área mexicana.

A pesar de que lo tenía controlado, no lo siguió en su recorrido y se quedó parado.

Jorge Sánchez también tuvo su grado de displicencia, al observar al volante inglés y no marcarlo; cuando lo intentó, su velocidad quedó expuesta.

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Además de que Declan Rice recorrió muchos metros sin que algún rival lo intentara detener; había un hueco enorme en el que ni siquiera tuvo que correr a máxima velocidad

Julián Quiñones no hizo nada por alcanzarlo y Luis Romo no fue capaz de competir en velocidad.

Enla segunda diana, Gilberto Mora regaló un balón en el centro del terreno de juego y ya no fue capaz de recuperarlo.

El obsequio de Morita provocó que la zaga tricolor estuviera mal parada y César Montes y Johan Vásquez ya no pudieron reaccionar.

El Cachorro se regaló en la salida, mientras que el zurdo no salió a tiempo y Jorge Sánchez nunca explotó en velocidad para cubrir a sus dos compañeros.

En la tercera anotación inglesa, Edson Álvarez se equivocó al marcar a Harry Kane.

En un despeje de Jordan Pickford, el Machín no hizo por competir por arriba y provocó que el balón le cayera a Anthony Gordon y que no desaprovechó el error.

Raúl Rangel intentó salir a cortar la acción, pero se terminó llevando al extremo inglés, por lo que se concretó la pena máxima que Harry Kane no falló.

LA DIFERENCIA DE CALIDAD

Inglaterra se encuentra en la cuarta posición del Ranking de la FIFA, mientra que México está en el décimo, es decir, es evidente que hay marcada diferencia entre ambas selecciones.

Además, los Tres Leones cuenta con la segunda plantilla más costosa de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, sólo por detrás de Francia.

Con un valor de 1.56 mil millones de dólares, el Equipo de la Rosa vale, prácticamente, cinco veces más que el Tricolor (219.48 millones de dólares).

Para dimensionar lo que esto significa, el futbolista más caro de México es Santiago Giménez con un precio de 20.59 millones de dólares e Inglaterra sólo tiene cuatro de su convocatoria de 26 que valen menosque él.