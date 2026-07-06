No todos los dispositivos tecnológicos permanecen vigentes por sus especificaciones. Algunos adquieren valor por el momento que representan. Ese es el caso de la JBL Flip 7 Edición Especial de la Selección Mexicana, un lanzamiento que llegó para celebrar el Mundial de 2026 y que, tras la eliminación de México, se convierte en un objeto que captura uno de los veranos futbolísticos más importantes para el país.

En el apartado técnico, la Flip 7 mantiene las características del modelo estándar. Ofrece un sonido potente con JBL Pro Sound y tecnología AI Sound Boost, que ajusta el audio para reducir la distorsión incluso a volúmenes altos.

También presume certificación IP68, por lo que la convierte en una bocina resistente al agua, polvo e incluso caídas accidentales, además de una autonomía de hasta 14 horas de reproducción y dos horas más con Playtime Boost.

JBL Flip 7 Edición Especial Selección Mexicana: el sonido de un Mundial para recordar. Imagen: JBL

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De igual forma, tiene compatibilidad con Auracast para enlazar dos altavoces Flip 7 que permite cubrir más terreno con la misma lista de reproducción.

Un diseño que pasa a la historia

Sin embargo, el verdadero diferenciador de la JBL Flip 7 Edición Especial de la Selección Mexicana está en el diseño.

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La edición especial incorpora elementos inspirados en la Selección Mexicana, convirtiéndola en una pieza pensada para los aficionados que siguieron el camino del Tricolor durante la Copa del Mundo. Viene en color gris, pero en el centro de la bocina encontramos la bandera tricolor formada con la palabra "México", además del símbolo de la Selección a un costado de la marca JBL.

La bocina portátil deja la esencia del equipo mexicano que funciona también como un recuerdo físico de un Mundial organizado en casa y de la ilusión que despertó la Selección.

JBL Flip 7 Edición Especial Selección Mexicana: el sonido de un Mundial para recordar. Imagen: JBL / Magnific

Quizá dentro de unos años ya existan bocinas más potentes, con mayor autonomía o nuevas funciones de inteligencia artificial. Aun así, la JBL Flip 7 Edición Especial de la Selección Mexicana deja de ser únicamente un dispositivo de audio para convertirse en una cápsula de recuerdos.

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