A pesar de la tristeza y desilusión que dejó la derrota de la Selección Mexicana ante el encuentro contra el conjunto británico en el Colosio de Santa Úrsula este domingo en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial 2026, usuarios en redes aún mantienen el buen humor y entusiasmo.

Lejos de un ambiente de rivalidad en el Estadio Ciudad de México y en otros puntos de la capital, diversos aficionados inundaron las calles de festejos y momentos divertidos con los visitantes ingleses, quienes no dudaron en unirse a las celebraciones en el lago de Xochimilco.

A través de redes sociales se viralizaron diversos videos que muestran a aficionados británicos disfrutando de la Ciudad de México, horas antes de su enfrentamiento con el equipo tricolor para pasar a la ronda de cuartos de final del torneo, dejando en la memoria colectiva algunas escenas icónicas.

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La Selección Mexicana protagoniza un épico partido frente a Inglaterra, pero cae por errores puntuales y el sueño de hacer la mejor Copa del Mundo se diluye. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Ingleses disfrutan de México y celebran con aficionados

Mediante las plataformas de TikTok e Instagram circularon diversos videos de aficionados ingleses celebrando en México, principalmente en las trajineras del lago de Xochimilco, donde al ritmo de canciones mexicanas y porras en inglés se preparaban para alentar a su selección.

Uno de los videos más compartidos muestra a un visitante inglés ayudando a una aficionada mexicana a salir del agua, luego de haber caído de una de las trajineras. De acuerdo con las imágenes, la mujer habría tratado de saltar al vehículo de los británicos ondeando la bandera de México.

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La escena llamó aún más la atención debido a algunos ingleses que coreaban a todo pulmón la estrofa "Porque tal vez tú serás quien me salve", de la canción "Wonderwall" de la banda de rock británica Oasis, lanzada en 1995 y elegida por los aficionados como himno en este Mundial 2026.

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