La Selección Mexicana quedó fuera del Mundial 2026 después de caer 3-2 frente a Inglaterra en un partido lleno de emociones disputado el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Erik Lira disputa el balón con Jude Bellingham en el duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra. FOTO: Imago7

Tras el doloroso resultado, miles de aficionados reaccionaron en redes sociales, entre ellos Chumel Torres, quien sorprendió con un mensaje de apoyo que rápidamente se viralizó.

El comunicador reconoció el esfuerzo del Tri durante la Copa del Mundo y aseguró que, pese a la eliminación, el equipo logró ilusionar nuevamente a la afición mexicana.

¿Qué dijo Chumel Torres tras la eliminación de México del Mundial 2026?

La derrota provocó una ola de reacciones entre aficionados, celebridades, periodistas e influencers. Mientras algunos expresaron su decepción por el resultado, otros destacaron la entrega que mostró la Selección Mexicana a lo largo del torneo.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Chumel, quien utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para respaldar al equipo nacional y agradecer el esfuerzo mostrado frente a Inglaterra.

"Jugaron c*brón. Llegaron 400 veces. Lo dieron todo. Ni pedo. Yo con ustedes, muchachos, gracias @miseleccionmx", escribió.

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Chumel Torres reacciona a eliminación de México del Mundial 2026. Foto: Captura de pantalla

Horas después, compartió una segunda reflexión en la que aseguró haber vivido el "mejor Mundial" de su vida gracias al desempeño del Tri.

"Cuenten a uno más entre sus fieles seguidores, admiradores y amigos. Siempre con ustedes, @miseleccionmx. Nos vemos en 2030", publicó.

Chumel Torres reacciona a eliminación de México del Mundial 2026. Foto: Captura de pantalla

También calificó la participación del conjunto nacional como "una campaña campal" y aseguró que el equipo "se murió de pie", una frase con la que dejó claro que, a su juicio, los jugadores pelearon hasta el último minuto y nunca dejaron de buscar el resultado.

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Fue una batalla campal y se murió de pie, díganme lo que pinches quieran. — Chumel Torres (@ChumelTorres) July 6, 2026

¿Qué pasó con México en el Mundial 2026?

La noche del domingo quedó marcada como una de las más complicadas para la Selección Mexicana. Enfrente tuvo a una Inglaterra que mostró su poderío desde el arranque del encuentro y tomó ventaja gracias a un juego ofensivo encabezado por Jude Bellingham.

El conjunto europeo llegó a ponerse 2-0 en el marcador, obligando al Tricolor a remar contra corriente prácticamente durante todo el compromiso. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, los dirigidos por Javier Aguirre reaccionaron y mantuvieron viva la esperanza de una remontada que hizo vibrar a los miles de aficionados presentes en el estadio.

La Selección Mexicana protagoniza un épico partido frente a Inglaterra, pero cae por errores puntuales y el sueño de hacer la mejor Copa del Mundo se diluye. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

La ilusión regresó cuando Julián Quiñones apareció en el momento más importante del partido para marcar el descuento. Con ese tanto, el delantero no solo acercó a México en el marcador, sino que también se colocó entre los máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo, alimentando el sueño de una noche histórica.

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Julián Quiñones es el goleador de México en esta Copa del Mundo / Foto: Imago7

Cuando parecía que el impulso cambiaba de lado, una jugada dentro del área terminó con un penal a favor de Inglaterra. Harry Kane no falló desde los once pasos y firmó el 3-1, un gol que volvió a complicar seriamente las aspiraciones del combinado nacional.

Penal cobrado por Harry Kane en Encuentro entre México vs Inglaterra en la Copa Mundial FIFA como parte de los 8vos de Final en el Estadio Ciudad de México. Foto: Luis Camacho/ El Universal

Aun así, el Tri volvió a responder. Una falta sobre Brian Gutiérrez derivó en otro penal, el cual fue convertido por Raúl Jiménez para colocar el 3-2 y devolver la emoción a los minutos finales. México buscó el empate hasta el último instante, pero el silbatazo final confirmó su eliminación del Mundial 2026.

Raúl Jiménez Foto: Imago7

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