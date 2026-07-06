El último partido de la Selección Mexicana en el Mundial trajo una rivalidad que nadie esperaba, la de Liam Gallagher y Fher Olvera.

Todo inició hace unos días, cuando se supo que la Selección Mexicana y la de Inglaterra se enfrentarían en los octavos de final. Gallagher usó las redes sociales para expresar su orgullo, y hasta pronosticó que su equipo golearía 5-0 a los locales.

El encuentro no resultó como el vocalista de Oasis esperaba; y es que, a pesar del triunfo inglés, los mexicanos les anotaron en dos ocasiones, situación que el cantante de Maná aprovechó para mandarle un mensaje al de Oasis.

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A través de sus historias de Instagram, el tapatío cuestionó a Gallagher y destacó la actuación que el "Tri" tuvo en la cancha:

"¿No que 5-0, güey? Cinco minutos más y los hacemos pomada. Respeto a México, en buena onda", dijo.

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En el mismo video, el intérprete de "Rayando el Sol" reconoció el triunfo del rival, pero dejó claro que con México no se juega.

"Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero sí se los estaba cargando los últimos veinte minutos la versh. Así es la vida, el que mete gol gana. Felicidades", agregó.

Pero esta no fue la única ocasión en la que el líder de Maná salió en defensa del equipo nacional. Días atrás, cuando Liam habló de la goleada, Fher se lanzó con la famosa frase: "¡Ubícate güey!".

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Sin embargo, el intercambio no terminó ahí. Tras el silbatazo final, Gallagher reapareció en la misma red social para contestar algunos de los mensajes en los que hizo evidente que las palabras del mexicano sí llegaron hasta sus oídos.

"Oasis 1- Maná 0", escribió un fan. A lo que Liam respondió: “Más fuerte”.

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