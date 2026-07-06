A más de tres semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la disputa por las audiencias mantiene un claro ganador. TelevisaUnivision sumó un nuevo récord con la transmisión del partido entre México e Inglaterra -que acumuló una audiencia total en televisión, de 58 millones de personas- y consolidó una tendencia que ha marcado prácticamente todo el torneo: ser la señal más vista por los aficionados al futbol en el país.

La empresa alcanzó 35.8 millones de personas con la transmisión del encuentro, la mayor audiencia registrada hasta ahora para un partido de futbol en sus plataformas durante esta Copa del Mundo. Del total, 28.3 millones siguieron el encuentro por televisión abierta y 7.5 millones lo hicieron a través de ViX, su plataforma de streaming.

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Con este resultado, TelevisaUnivision continúa ampliando la cadena de récords que ha acumulado desde el inicio del Mundial, impulsada por el interés que ha generado el recorrido de la Selección Mexicana y por una estrategia de distribución que combina televisión abierta, televisión de paga y streaming.

Las cifras, elaboradas con base en información de la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia (ACAM), también muestran que la transmisión superó en 28 por ciento a la de su competidor en televisión abierta, manteniendo el dominio de audiencia que la empresa ha reportado durante la justa mundialista.

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La cobertura de TelevisaUnivision se apoya en la transmisión simultánea por Las Estrellas, Canal 5, TUDN y ViX, plataforma que ofrece en exclusiva en México todos los partidos del torneo, una combinación de ventanas de distribución que le ha permitido concentrar el mayor alcance entre los aficionados.

Más allá del récord alcanzado por el duelo entre México e Inglaterra, las cifras reflejan una constante: conforme el Mundial ha avanzado hacia su fase decisiva, TelevisaUnivision ha mantenido el liderazgo de audiencia y ha convertido sus transmisiones en las de mayor seguimiento entre los espectadores mexicanos.

Con la Copa del Mundo entrando a su recta final, la televisora de San Ángel busca extender esa tendencia en los encuentros que definirán al campeón del torneo.