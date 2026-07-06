La Selección Mexicana puso fin a su participación en la Copa del Mundo hace unas horas al caer (2-3) ante Inglaterra. En un partido de alta intensidad, el conjunto europeo hizo valer su jerarquía en los momentos decisivos para quedarse con el boleto a los cuartos de final.

Tras el doloroso resultado para el equipo dirigido por Javier Aguirre, las reacciones no tardaron en aparecer. Aficionados, exfutbolistas y analistas coincidieron en destacar la entrega y el carácter mostrado por los jugadores mexicanos, quienes pelearon hasta el último minuto frente a uno de los favoritos para conquistar el campeonato.

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Entre las opiniones más llamativas estuvo la de Zlatan Ibrahimovic. El histórico delantero sueco, ahora en su faceta como comentarista, reconoció el desempeño del combinado nacional y aseguró que sus futbolistas debían abandonar la cancha con la frente en alto, al considerar que compitieron de tú a tú ante un rival de primer nivel.

"México no puede irse de este torneo con lágrimas. Se va con la cabeza en alto. Antes del partido escuché a un aficionado mexicano decir: ‘No importa si ganamos o perdemos. Lo que importa es que le demos al mundo un gran partido’. Hicieron exactamente eso", mencionó.

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El exatacante del Barcelona destacó especialmente la labor de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes asumieron la responsabilidad ofensiva del equipo y mantuvieron viva la esperanza de la afición mexicana durante gran parte del encuentro.

"Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez, Santiago Giménez y el resto del plantel lo dieron todo, mientras los aficionados nunca dejaron de creer. El mundo del futbol va a respetar a esta selección mexicana", sentenció.