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Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca y a la planta de almacenamiento de Pemex ubicada en Santa María El Tule.
Las protestas se realizan como parte de su paro indefinido de labores para exigir respuesta a las demandas contenidas en su pliego de demandas 2026, y que hoy cumple su segundo día.
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Además, los docentes mantienen un plantón en el zócalo de la capital del estado, el cual se extiende en al menos una decena de calles del primer cuadro del centro histórico.
El bloqueo a los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca provocó que turistas y usuarios deban ingresar y salir caminando de las instalaciones. Hasta ahora, no se reportan vuelos cancelados por las autoridades aeroportuarias.
Los maestros de la Sección 22 del SNTE iniciaron una huelga ayer 25 de mayo de 2026. El objetivo es exigir solución a demandas de carácter estatal relacionadas con la entrega de uniformes y útiles escolares, la ley estatal de educación pública, incidentes administrativos y el plan para la transformación de la educación en Oaxaca; mientras que las demandas de carácter estatal, principalmente, son un aumento salarial, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de las reformas educativas aprobadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
El gremio magisterial informó que el 80 por ciento de sus agremiados están concentrados en la capital del estado, y el 20% en la Ciudad de México.
Posteriormente, el 1 de junio de 2026, los demás contingentes o secciones sindicales que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se sumarán a la huelga nacional y han advertido que si no hay solución a sus demandas, no permitirán el desarrollo del Mundial de Fútbol.
Maestros de la CNTE entran a la Segob para sostener una mesa de negociación; sigue aquí el minuto a minuto
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