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Existen varios tipos de , pero el más complicado de domar es el rizado. Y es que su textura dificulta mantener la espiral natural, lo que afecta su forma y le da una apariencia desordenada.

Por lo anterior, en te enseñamos una serie de consejos para activar tus rizos y disminuir efectos como el frizz.

El cabello rizado necesita mayor hidratación por su textura seca natural. Foto: Unsplash
El cabello rizado necesita mayor hidratación por su textura seca natural. Foto: Unsplash

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3 consejos clave para definir los rizos del cabello

1. Hidrata tus rizos

La clave para lograr un rizo definido es hidratar el cabello.

De acuerdo con el blog de L'Oréal, la forma de espiral de este tipo de pelo impide que los aceites del cuero cabelludo hidraten hasta las puntas, por lo que los rizos se vuelven más secos.

Para hidratarlos, se recomienda utilizar aceites de aguacate o argán, así como acondicionadores ricos en sábila, manzanilla o jojoba.

Hidrata tus rizos con acondicionadores y aceites nutritivos. Foto: Unsplash
Hidrata tus rizos con acondicionadores y aceites nutritivos. Foto: Unsplash

2. No quiebres tus rizos

Para evitar los nudos en el cabello rizado, se recomienda utilizar un spray desenredante, que al mismo tiempo facilita peinarlo.

Según información de Grisi, para peinar el pelo sin maltratarlo es preferible utilizar un cepillo de dientes anchos y de plástico.

Peina tu cabello con un cepillo de dientes anchos. Foto: Unsplash
Peina tu cabello con un cepillo de dientes anchos. Foto: Unsplash

3. Define los rizos

Una vez que tu cabello con rizos está hidratado y bien desenredado, es momento de definirlo. Para ello, puedes emplear las siguientes técnicas:

  • Scrunching: es la más rápida. Consiste en ejercer presión en el cabello con las anos y desde las puntas hasta llegar a los medios. Esto activa los rizos y los prepara para el secado.

Haz este método con el cabello húmedo y apoyándote de un mousse o gel para mejores resultados.

  • Finger coiling: sirve para conseguir rizos totalmente definidos y con bastante volumen. únicamente debes tomar mechones y luego enrollarlos con tus mismos dedos. Sin embargo, es una técnica que necesita mucho tiempo.

Para realizarla, también te puedes apoyar de un mousse o gel porque ofrecen mayor control sobre el frizz.

  • Difusor para el cabello: ésta es una herramienta pensada para las personas con rizos abiertos y mayor densidad. Simplemente se coloca un poco de gel de linaza sobre el pelo húmedo y posteriormente se seca desde abajo hacia arriba.
Define tus rizos con gel o mousse para evitar el frizz. Foto: Unsplash
Define tus rizos con gel o mousse para evitar el frizz. Foto: Unsplash

La hidratación constante, el uso de herramientas apropiadas y la aplicación de técnicas específicas permiten resaltar la forma natural de los , logrando así un cabello más manejable y con mejor aspecto.

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