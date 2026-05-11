Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) afirmó que Tamaulipas se consolida como el principal eje logístico y comercial entre México y Estados Unidos, porque el estado concentra el 44 por ciento del intercambio comercial terrestre y el 54 por ciento del ferroviario entre ambos países.

“Somos el primer lugar en ambos tipos de transporte”, aseguró y expuso que Nuevo Laredo moviliza cerca del 70 por ciento del intercambio comercial terrestre, lo que ha impulsado inversiones estratégicas en infraestructura aduanera y logística.

Además el impulso a la economía beneficiará a otras entidades, mencionó en su programa de radio que se trasmite semanalmente y en el que hace un recuento de los avances de los diversos programas que se ejecutan con el apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Villarreal Anaya presumió la construcción de la sede de la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y consolidada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dijo que las cinco aduanas fronterizas de Tamaulipas -que atienden sus 19 puentes fronterizos- fueron modernizadas mediante sistemas digitales, rayos X, rayos gamma y equipamiento especializado, con inversiones superiores a los 10 mil millones de pesos.

Informó que ya se cuenta con las autorizaciones para ampliar de ocho a 18 carriles el Puente de Libre Comercio en Nuevo Laredo, municipio por donde cruzan 17 mil tractocamiones diarios en ambos sentidos.

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“Y ahora estamos en este esfuerzo, en la zona fronteriza, de acercar el Puerto del Norte, el Puerto de Matamoros, que sería el puerto más cercano a la Unión Americana", aseveró y comentó que "sólo nos transformemos en el primer lugar a nivel nacional en intercambio vía tractocamión y ferroviaria, sino también a través de los puertos de altura”.

También resaltó las ventajas competitivas de Tamaulipas con cinco aeropuertos internacionales y tres puertos de altura: Tampico, Altamira y el Puerto del Norte en Matamoros y se pronunció por una formación integral de los jóvenes tamaulipecos para satisfacer las necesidades de desarrollo que tiene hoy la entidad.

Explicó que los proyectos del Tren de Pasajeros y la segunda línea ferroviaria para el cruce a Estados Unidos en Nuevo Laredo, por el que pasan todos los días 70 trenes, y que conectarán a Tamaulipas con el proyecto nacional del sector.

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Entre los temas a que hizo referencia se encuentra en el trabajo de una visión humanista para contar con una frontera segura, moderna y competitiva y destacó la reducción de indicadores delictivos, fortalecimiento de la seguridad y consolidación de Tamaulipas como eje logístico y comercial de México.

Y especificó que Tamaulipas consolida una frontera “segura, moderna y competitiva”, mediante una estrategia integral que combina seguridad pública, infraestructura logística, desarrollo económico, fortalecimiento social y proyectos estratégicos impulsados de manera coordinada con el Gobierno de México.

Subrayó que los esfuerzos que hacen los gobiernos humanistas, “gobiernos de la transformación, están centrados principalmente en el bienestar de las personas; en que todos tengamos un desarrollo más justo, más equitativo y con mejores oportunidades, porque en el humanismo todos somos semejantes y nos merecemos las mismas oportunidades”.

Destacó que su gobierno trabaja permanentemente al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para contar con una administración humanista, porque solo el humanismo busca mejores y seguros espacios, aasí como impulsar el desarrollo de energía y comercio, de fuentes de trabajo, de mejores servicios públicos y mejores salarios para la población.

LL