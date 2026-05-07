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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una ceremonia de honores fúnebres, la Secretaría de Seguridad Pública de despidió a los elementos de la caídos en cumplimiento de su deber: Policía segundo ‘’A’’ Marco Tulio Pizaña Torres y policía tercero ‘’A’’ Vicente Toledo Ruiz.

En el caso de Pizaña Torres, se celebró un acto de servicio en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública, en presencia de sus familiares, quienes fueron recibidos por el titular de dicha dependencia estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, y su esposa, Eva Catalina Hernández Flores, presidenta del voluntariado.

Con una lectura de semblanza, el Oficial ‘’A’’ Ludwig Porras Rangel, delegado regional de la Guardia Estatal en Ciudad Victoria, destacó el trabajo que, con disciplina, compromiso y valor, el Policía Segundo ‘’A’’ Marco Tulio Pizaña Torres desempeñó dentro de esta corporación durante 12 años, cuatro meses y 19 días desde su ingreso el 16 de diciembre del 2013, siendo la jefatura de la Estación Segura Reynosa Sur el último cargo desempeñado.

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"A sus familias, les traigo un saludo respetuoso y sus condolencias del señor gobernador Américo Villarreal Anaya y también queremos decir que no están solas, compartimos su dolor y reconocemos el enorme sacrificio que hoy enfrentan, les expreso nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este momento tan difícil", mencionó Pancardo Escudero.

Al acabar la ceremonia, como muestra de respeto, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas entregó la bandera de México a los deudos, asimismo, sus compañeras y compañeros de armas lo acompañaron en su último pase de lista y dedicaron una salva en su honor. La Banda de Guerra de la Guardia Estatal interpretó el ‘’Toque de Silencio’’ para honrar su vocación de servir y proteger a la ciudadanía tamaulipeca.

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