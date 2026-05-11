Tabasco. - El gobierno estatal ha pagado 60 millones de pesos en indemnizaciones a los expositores y empresarios afectados por el incendio de la nave 1 del parque Tabasco “Dora María”, donde se realizó la Feria Estatal y donde perdieron la vida 5 personas.

Durante la conferencia semana, el gobernador del estado, Javier May Rodríguez explicó que se hizo el pago con recursos propios, esto en lo que se cobra el seguro de estas instalaciones, afirmando que se tomó del erario porque este año se ha tenido buena recaudación.

“Y de ahí se tomaron los recursos, cubrimos el tema de indemnización, un poco más de 60 millones de pesos, y vamos a informar, porque todavía faltaban conciliar algunos datos, algunas cifras, pero ya hoy se termina, y ya la Secretaría de Finanzas estará aquí, no pudo estar hoy, porque se convocó a los secretarios de Finanzas para revisar un tema de salud con la Secretaría de Hacienda y entonces hoy andan en la Ciudad de México”, refirió.

Lee también Tamaulipas lidera comercio con EU; Américo Villarreal destaca infraestructura y seguridad fronteriza

May Rodríguez en los próximos días darán detalles de sobre el tema de la indemnización a los expositores. “Se activó el, o sea el seguro que tiene el gobierno, estamos un monto asegurado del parque, todas las instalaciones del parque, por 518 millones de pesos”, aseveró.

Y agregó: “La nave tiene un seguro promedio del valor que tiene la nave, 50, un poco más de 50 millones de pesos, en es lo que estamos ahorita, estamos esperando el peritaje, nada más que debe concluir ya muy pronto la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces, de ahí, ahí ese es el punto. Bien”.

Por su parte, la secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, informó que durante los 9 días de la Feria Tabasco acudieron 1 millón 895 mil 158 visitantes y se tuvo una derrama estimada en más de 1 mil 911 millones de pesos.

Lee también Reaprehenden a implicada en secuestro en Culiacán; exigían 4 millones por liberar a una familia

"Esta feria deja orgullo, impulso económico y convivencia, pero, sobre todo, una profunda reflexión sobre el valor de estar unidos en los momentos más difíciles", señaló al presentar los resultados derivados de nueve días de la ‘Fiesta del Pueblo’ en la que participaron un total de 985 expositores, 19 estados, y en los que también se demostró que la unidad es la fuerza que define a Tabasco.

Katia Ornelas informó que la movilidad se garantizó con cinco centrales de transferencia donde se resguardaron mil 141 vehículos y 200 mil 164 personas utilizaron el transporte público para llegar al recinto ferial. En redes sociales y plataformas digitales, la Feria Tabasco también fue punto de referencia, con más de 132 millones de visualizaciones, más de 401 mil nuevos seguidores y 3.8 millones de interacciones.

“Esta feria deja muchas cosas para Tabasco. Deja orgullo por nuestras raíces, deja impulso económico para miles de familias, deja convivencia, deja identidad y deja también una profunda reflexión humana sobre el valor de acompañarnos en los momentos más difíciles”, concluyó.

dmrr