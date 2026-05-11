Pachuca. - Ante los pronósticos de lluvias intensas que podrían alcanzar hasta los 250 milímetros, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo, dio a conocer que se mantienen como foco rojo las zonas afectadas por la vaguada de octubre, mientras que municipios de la región norte del estado son monitoreados de manera permanente.

De acuerdo con el titular de esta dependencia, Román Bernal Díaz, los pronósticos meteorológicos prevén lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en la región norte, que abarca, entre otras demarcaciones, Zimapán, Zacualtipán, Tenango de Doria y Huejutla.

En estos municipios, señaló, existe coordinación constante con los sistemas de Protección Civil municipal, a fin de mantener vigilancia permanente sobre las condiciones climáticas.

Lee también Reaprehenden a implicada en secuestro en Culiacán; exigían 4 millones por liberar a una familia

Aseveró que las lluvias estarán acompañadas de vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, por lo que se solicitó a la población extremar medidas de autoprotección, como evitar cruzar ríos y arroyos, debido a que las precipitaciones incrementarán el caudal de los cuerpos de agua.

Además, se prevé la caída de árboles, ramas y anuncios, así como la posibilidad de granizo. Por ello, se recomendó no salir de casa durante las lluvias si no es necesario y, de ser posible, realizar traslados y actividades durante las primeras horas del día.

La Subsecretaría de Protección Civil también hizo un llamado a extremar precauciones en laderas, zonas bajas, márgenes de ríos y caminos con antecedentes de afectaciones por lluvias, como ocurre en varias comunidades de la región Otomí-Tepehua.

Se indicó que estas zonas son consideradas foco rojo ante las condiciones extremas, debido a que aún persisten daños ocasionados por la vaguada registrada en octubre pasado, ya que muchos caminos y puentes todavía no se encuentran en condiciones de soportar lluvias intensas.

Finalmente, se informó que el sistema estatal de Protección Civil mantiene monitoreo constante en todos los municipios que podrían verse afectados por este fenómeno meteorológico en la zona norte de la entidad. Para el resto del estado también se pronostican lluvias, aunque de menor intensidad.

dmrr