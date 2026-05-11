Mérida, Yucatán. - Luego de estar desaparecido por varias horas, la madrugada de este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de Yahir, un joven de 23 años de edad, que acudió a un baile en el municipio de Xocchel.

Los primeros reportes indican que el muchacho fue hallado a un costado de la carretera que conecta los municipios de Sanahcat y Hocabá, cerca del rancho “La Esperanza”, tras una intensa búsqueda encabezada por familiares y amigos.

Los familiares indicaron que el joven asistió a un baile en Xocchel, acompañado de su novia, sin embargo, alrededor de las 6 de la mañana del domingo, perdieron contacto con él.

Lee también Reaprehenden a implicada en secuestro en Culiacán; exigían 4 millones por liberar a una familia

Yahir dejó de responder llamadas y mensajes, por lo que comenzaron a pedir apoyo en redes sociales y a recorrer distintos puntos de la zona para tratar de localizarlo.

Horas después, autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un cuerpo a la orilla de la vía entre Sanahcat y Hocabá. Al arribar al sitio, confirmaron que se trataba del joven desaparecido.

Elementos policiacos mantienen acordonada el área mientras el personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las causas de la muerte ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, por lo que el caso continúa bajo investigación.

dmrr