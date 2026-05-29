En 1970, México fue por primera ocasión anfitrión de un Mundial y se convirtió en el centro de las miradas, sobre todo por la gran cantidad de figuras que jugaron en terreno tricolor.

En ese sentido, Arlindo dos Santos coincide en el gran nivel que tuvo dicha justa mundialista, donde Brasil robó reflectores, con Pelé a la cabeza.

“El Mundial de 1970, para mí fue el mejor de todos, todos los países mandaron lo mejor que tenían”, afirmó Arlindo. “Ahora este Mundial es el más caro, pero de menos calidad.

“En la época aparecieron Jairzinho, Tostão, Gerson… aparecieron varios jugadores. Fue un desfile de cracks”, rememoró.

Así como habló de sus compatriotas, recordó a uno de ellos que fue su ídolo y quien le enseñó a golpear el balón: Didí, campeón con Brasil en los Mundiales de 1958 y 1962.

“Tuve un ídolo: Waldir Pereira Didi, que me decía cosas de los partidos de futbol, la posición que jugamos, que el equipo juega como queramos nosotros. ‘Si estamos mal, el equipo va mal y si estamos bien, el equipo va siempre bien’. Me enseñó cómo posicionar para pegarle al balón y la posición del balón”, reveló el exazulcrema, y recordó que su buen disparo de media distancia a pelota parada era un dolor de técnicos como Ignacio Trelles.

“Cuando jugaba contra su equipo, le oía siempre los gritos, que no hicieran falta [sus jugadores] afuera del área, que no hicieran falta por ahí, que era peligroso, gracias a mí”, concluyó.

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